Prešovský arcibiskup Babjak má koronavirus. Nakazil se během návštěvy papeže Františka

Prešovský arcibiskup Babjak má koronavirus. Nakazil se během návštěvy papeže Františka

Slovensko nedávno navštívil Papež František, který zde měl nabitý program. I když byly akce provázeny přísnými opatření, nepodařilo se zabránit šíření nákazy...

Uvádí se, že zmiňovaný řeckokatolický arcibiskup Ján Babjak byl pozitivně testován na covid-19, přičemž se měl nakazit právě během návštěvy papeže Františka. Naštěstí je dotyčný očkovaný a má jen mírný průběh. Aktuálně je v domácí karanténě.Dle všeho byl arcibiskup v kontaktu s pozitivním biskupem z Řecka, a to od 4. do 8. září na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti. Následně se řecký arcibiskup zúčastnil s papežem Františkem i návštěvy na Slovensku. Pak vyšlo najevo, že je pozitivní.Na PCR test se Babjak vydal v sobotu poté, co se u něj v pátek začaly projevovat příznaky nachlazení. Následně se stáhl do izolace.Následně dodal, že v případě hostů, kteří tvořili skupinu pozvanou KBS, by mělo jít o zhruba 35 osob. Ne všichni sice byli v úzkém kontaktu s prešovským arcibiskupem, i tak ale byli vyzváni, aby se nechali testovat.Představitelé prešovského řeckokatolického arcibiskupství v této souvislosti kontaktovali i regionální úřad veřejného zdravotnictví.Na věc reagoval také mluvčí Konference biskupů Slovenska (KBS) Martin Kramara, který lidi varoval, aby byli opatrní a případné příznaky nepodceňovali.Nicméně, kolik dalších biskupů a kněží je v karanténě, KBS zatím nekomentovala. Otázkou je, zda by měl v karanténě zůstat i samotný papež. KBS již Vatikán se situací obeznámila.Papež František navštívil SRPřipomeňme, že po téměř dvaceti letech Slovensko navštívila hlava katolické církve. Papež František se v září vydal na čtyřdenní návštěvu Slovenska, během které se nesetkal jen s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.Papež František, který byl v zemi do15. září, kromě Bratislavy zavítal i do Košic, Prešova a Šaštína. Setkal se s představiteli veřejného života, stejně jako se zástupci židovské či romské komunity. V Šaštíně pak byla na programu mše svatá s homilií Svatého otce. Návštěvu papeže Františka provázelo motto S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem.Za zmínku stojí i to, že hlava katolické církve Slovensko navštívila již počtvrté. Třikrát do této země zavítal papež Jan Pavel II. Poprvé, v roce 1990, kdy bylo ještě Slovensko součástí Československa, pak v letech 1995 a 2003 už jako samostatnou republiku.

