Přestože české soudy rozhodnou o nevydání Rusa, úředníci mohou učinit opak, varuje Vitásková

Velvyslanectví Ruska nyní usiluje o příznivé vyřešení případu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová apelovala, aby celý případ nebyl politizován a vyslovila očekávání, že české úřady zadrženého propustí. Dle jejích slov vydání Frančettiho na žádost Ukrajiny bude mít důsledky. Alexander Molochov, advokát a vedoucí pracovní skupiny pro mezinárodně právní otázky při stálém zastupitelství Republiky Krym při prezidentovi Ruska, vyslovil obavy o život vězně, pokud se rozhodne o jeho extradici.Alena Vitáskova, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu a předsedkyně Institutu na ochranu lidských práv a svobod vyslovila naději, že rozhodování v případu se bude řídit českým právem: „Věřím, že české úřady budou jednat nejen v souladu s Listinou práv a svobod, ale rovněž v souladu s mezinárodními úmluvami a v neposlední řadě s našimi zákony. Předpokládám, že i ruská strana uplatňuje požadavek dle zákonů, nikoliv jako své ‚přání´.“Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti obvinilo ruského občana z teroristické aktivity kvůli tomu, že se v roce 2014 podílel na událostech Krymského jara, a to založením jednoho z oddílů domobrany Sevastopolu. Dříve advokát Molochov zdůraznil, že je nezbytné rychlé jednání ministerstva zahraničí, ruského velvyslanectví v České republice a zplnomocněnkyně pro lidská práva Moskalkové kvůli možnému urychlenému vydání Rusa na Ukrajinu.Koncem minulého týdne se Alexander Frančetti a jeho rodina rozhodli pro ukončení spolupráce s českým advokátem, kterého mu přidělily místní úřady. Jiný obhájce, jehož jméno není zatím známo, byl zvolen, aby zastupoval zájmy Rusa před soudem. Dle zprávy dcery zadrženého Dii Frančettiové má ve vazbě dobré podmínky, dostává dobré jídlo a „vše potřebné“, včetně lékařské pomoci. Dříve matka fitness trenéra Bella Aleksandrovna uvedla, že její syn trpí vážnou dědičnou nemocí, proti které se mu povedlo najít kvalitní léčbu právě v České republice.Případ zadržení Rusa na českém území na základě zahraničního zatykače není přitom ojedinělý. V minulosti se podobný příběh stal ruskému programátorovi Nikulinovi, o kterého měly zájem jak ruské orgány trestního řízení, ale také Interpol. Jevgenij Nikulin byl na základě rozhodnutí bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána vydán do Spojených států. Alena Vitásková pod hlavičkou vlastního institutu podala v roce 2019 podnět k prošetření rozhodnutí ministra, který nepočkal na skončení řízení o udělení azylu pro Nikulina.„Kauze Nikulina se Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) ochrana lidských práv a svobod věnoval. Hodnotili jsme postup Ministerstva spravedlnosti (ministra Pelikána) a dalších složek jako porušení zákonů, podávali jsme trestní oznámení,“ dodala Vitásková. V květnu letošního roku se české ministerstvo spravedlnosti ruskému hackerovi omluvilo a přidělilo náhradu nemajetkové újmy kvůli nezákonnému rozhodnutí někdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve výši 250 tisíc korun.Příběh zadržení Frančettiho se odehrává za náročných časů česko-ruských vztahů. „Česko-ruské vztahy opravdu zažívají, dle mého názoru, nejhorší období v novodobých dějinách. Nejen diplomatické, ale i obchodní, hospodářské vztahy jsou na bodu mrazu. Dopad do naší ekonomiky bude významný. Musíme brát v úvahu, že Rusko si zboží, technologie, které nakupovali z České republiky, nakoupí z Německa, Francie, Itálie, Turecka, Číny, prostě ze všech zemí, které rády využijí naší roztržky s velmocí a uvolněný obchodní trh vyplní svým zbožím,“ uvedla závěrem Alena Vitásková.Dovolíme si na okraj poznamenat, že navzdory prohlášeným českou stranou zjištěním o ruské účasti ve výbuších muničních skladů v obci Vrbětice a následnému zamítnutí účasti Rosatomu na dostavbě Dukovan kvůli bezpečnostní hrozbě, obchod a ekonomická diplomacie mezi státy nyní pokračuje. Zejména dle zprávy Ruské hospodářské komory obrat zboží mezi Ruskem a Českou republikou ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrost o 97 % v porovnání se stejným obdobím z minulého roku především kvůli exportu nerostných surovin do Česka. Protokolární a diplomatické vztahy mezi státy ovšem zůstávají velmi zdrženlivé.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

