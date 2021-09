Sledujeme živě: Koalice Spolu v Praze startuje horkou fázi kampaně

Toto oznámení mnohým uživatelům připomnělo nedávnou intriku premiéra Andreje Babiše, když na sociálních sítích prohlásil, že „zítra řekne pravdu“. Z těchto jeho slov se stala téměř zpráva měsíce a všude jí bylo plno. Lidé okamžitě začali přemýšlet a spekulovat, čeho by se tato pravda mohla týkat a co by na sebe Babiš mohl prozradit.