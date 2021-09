https://cz.sputniknews.com/20210920/slovensti-vojaci-se-nechteji-ockovat-ministr-obrany-jim-hrozi-vyhazovem-15897240.html

Slovenští vojáci se nechtějí očkovat. Ministr obrany jim hrozí vyhazovem

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) se zhrozil nízké proočkovanosti příslušníků ozbrojených sil. Slovenské vojáky proto varoval, že pokud se nedají... 20.09.2021

slovensko

armáda

jaroslav naď

Naď se v pondělí ráno pozastavil nad tím, že ve srovnání s Českou republikou má Slovensko velmi nízkou proočkovanost vojáků. Zatímco je v Česku naočkováno proti covidu-19 85 % vojáků, na Slovensku to je pouze 55 %.V tomto ohledu Naď upozornil, že na Slovensku je nyní 30 vojáků nakaženo covidem-19. Pro srovnání v Česku jsou to pouze dva vojáci.Některé vojáky dokonce obvinil z lenosti. Podle něj odmítají očkování kvůli tomu, aby nemuseli plnit své povinnosti. „Ať si klidně očkují ti, co jsou blbí, že aspoň budou dělat všechnu těžkou práci pouze naočkovaní a nenaočkovaní budou mít klid,“ parafrázoval Naď úvahy těchto vojáků. Nicméně je upozornil, že mohou přijít o práci. Náhradu si údajně resort lehce najde.Koronavirus se mezitím šíří i na Slovensku. Za minulý den PCR testy odhalily 114 případů a negativní testy odhalily 151 případů infekce. V nemocnicích je 282 pacientů s potvrzeným covidem-19. Z toho je 30 pacientů na jednotkách intenzivní péče a 30 lidí je na plicní ventilaci. Dokončené očkování v pět a půl milionové zemi má téměř 2,3 miliony lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Seki18 Jak ví ten chytráček ministr, cp je a co není dezinformace? a zejména co ví o vakcínách? má totalitní chování, což je v poslední době dost typické pro mnoho "politiků". 2

Červenáček Vydírání se v demokraciích praktikuje stále více. Co vojáci podepsali při nástupu ? 🐸🐸🐸🐸 1

slovensko

