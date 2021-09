https://cz.sputniknews.com/20210920/spolecnost-pfizer-tvrdi-ze-jeji-vakcina-je-bezpecna-pro-deti-ve-veku-511-let-15896399.html

Společnost Pfizer tvrdí, že její vakcína je bezpečná pro děti ve věku 5–11 let

Vakcína proti covidu-19 od společnosti Pfizer-BioNTech prokázala svou bezpečnost a účinnost pro děti ve věku 5 až 11 let, uvedla společnost ve svém prohlášení. 20.09.2021, Sputnik Česká republika

Klinické studie společnosti Pfizer zahrnovaly 2 268 dětí ve věku 5 až 11 let. Dvě třetiny účastníků obdržely dvě dávky očkovací látky s odstupem 21 dnů a ostatní dostali placebo.V prohlášení se dále uvádí, že společnost plánuje zaslat výsledky výzkumu regulačním orgánům, jako je americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), aby získala jejich souhlas s používáním očkovací látky pro děti. Pfizer-BioNTech připomíná, že od července se počet případů nákazy covidem-19 u dětí ve Spojených státech zvýšil o 240 %, což zdůrazňuje nutnost očkování v této věkové skupině.Společnost BioNTech, která vyvinula vakcínu proti covidu-19 ve spolupráci s americkým Pfizerem, již dříve vyjádřila naději, že získá schválení regulátorů pro svou vakcínu určenou pro děti ve věku 5 až 11 let, výroba takového přípravku se již chystá.Ve společnosti zdůraznili, že do konce roku se očekávají také údaje o zkoumání vakcíny, která je určena pro děti od šesti měsíců.Očkování dětí v Česku a na SlovenskuV ČR je možné od 1. července registrovat k očkování také děti od 12 do 15 let. Očkování má probíhat na vybraných očkovacích místech, kde je k dispozici pediatr nebo praktický lékař pro děti a dorost.U věkové skupiny 12-15 let je při aplikaci očkování nezbytná přítomnost zákonného zástupce a také nutnost vyplnit před očkováním dotazník.„Dětské kolektivy mohou být rizikem pro šíření choroby a její případné přenesení do rodin, proto považujeme očkování dětí proti onemocnění covid-19 za důležité. U plně naočkovaných dětí předpokládáme, že by se jich už netýkalo testování,” prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.Na Slovensku se mohou nechat očkovat proti nemoci covid-19 děti ve věku pět až jedenáct let, a to na žádost rodiče. Očkování však musí schválit pediatr nebo jiný odborník.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

