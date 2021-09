https://cz.sputniknews.com/20210920/talibanci-prikazali-aby-zeny-pracujici-na-muzskych-pracovistich-zustaly-doma-15890003.html

Tálibánci přikázali, aby ženy pracující na „mužských“ pracovištích zůstaly doma

Tálibánci přikázali, aby ženy pracující na „mužských“ pracovištích zůstaly doma

Ženy, které pracují v systému městského hospodářství Kábulu na místech, která mohou obsadit muži, mají zůstat doma a nechodit do práce, prohlásil úřadující... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-20T10:57+0200

2021-09-20T10:57+0200

2021-09-20T10:57+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

tálibán

ženy

diskriminace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/315/37/3153757_0:75:2953:1736_1920x0_80_0_0_192533a61f50cd54fe4149493fa083d3.jpg

Starosta uvedl, že v městském hospodářství je zaměstnáno 2,9 tisíce lidí. Z toho tvoří 27 % ženy, jež pracují také na obvodních administrativách, ve stavební a technické sféře.V obvodních a centrální kancelářích jsou podle jeho slov také úřednice, které se nedají nahradit muži. Jsou zaměstnané v elektroenergetice a stavebnictví.Připomínáme, že před novým školním rokem nařídil Tálibán ženám, které studují na soukromých univerzitách a vysokých školách, aby během vyučování nosily nikáb. V tomto případě by měly být třídy vedeny odděleně pro muže a samostatně pro ženy. V krajním případě by měla být část místnosti, kde se nacházejí studentky, zatažena oponou. Militanti hnutí zároveň uložili zákaz sportu pro ženy.Tálibán (teroristická organizace zakázaná v RF) zaktivizoval na začátku srpna útok na vládní armádu Afghánistánu. 15. srpna vstoupil do Kábulu a prohlásil, že válka skončila. Dva poslední srpnové týdny probíhala z kábulského letiště, jež bylo pod ochranou amerických vojáků, masová evakuace občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, což znamenalo konec téměř dvacetileté vojenské přítomnosti USA v Afghánistánu.6. září učinili tálibánci prohlášení, že převzali pod kontrolu Pandšír, poslední z 34 afghánských provincií. Příští den bylo zveřejněno složení prozatímní vlády Afghánistánu v čele s Mohammadem Hasanem Achundem, který byl ministrem zahraničí první vlády Tálibánu, a proti kterému platí sankce OSN z roku 2001.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, tálibán, ženy, diskriminace