V Japonsku dosáhl počet seniorů rekordní výše

Počet starších lidí nad 65 let v Japonsku poprvé dosáhl 36,4 milionu - rekordních 29,1 % z celkového počtu obyvatel. Statistické údaje uveřejnilo ministerstvo... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle statistik dosáhl počet lidí nad 65 let v Japonsku maxima - 36,4 milionu lidí a jejich podíl ve společnosti se také stal rekordním - 29,1 %; Japonsko je na prvním místě na světě, pokud jde o podíl starších osob.V průběhu roku se počet starší populace zvýšil o 220 tisíc lidí.Mezi mužskou populací v zemi zaujímají starší lidé 26 %. Podíl starších žen v Japonsku se stabilně blíží jedné třetině – 32 %.Také počet pracujících důchodců dosáhl svého maxima - více než 9 milionů, což je nejvyšší údaj na pozadí meziročního růstu této kategorie za 17 let. Mezi důchodci pokračuje v práci 25,1 %, což je také nejvyšší údaj za posledních 9 let.V čem spočívá tajemství dlouhověkosti JaponcůJaponci žijí déle než zástupci jiných národností díky svému zvláštnímu systému stravování. Uvedl to jeden z uživatelů WeChat.Průměrná délka života Japonců je 84,2 let, nejstarší obyvatelka země se narodila v roce 1903. Občané Japonska přitom nemají rádi sport, ale vytvářejí výživový systém, který jim umožňuje udržovat zdraví a být ve formě, uvádí se v článku.Prvním pravidlem je tedy pestrost. Každé jídlo obsahuje maso, zeleninu, ryby, rýži a ovoce. Druhým pravidlem je pomalé žvýkání jídla, aby se lidé vyhnuli přejídání a pocítili chuť jídla.Japonci se také nesnaží příliš zpracovávat potraviny: jídlo zřídka smaží, většinou vaří nebo dusí v páře. V důsledku toho produkty neztrácejí svou čerstvost a výsledné jídlo nemá vysoký obsah kalorií.Čtvrtým pravidlem je to, že v Japonsku je lépe jíst ryby nebo mořské plody než maso, protože maso obsahuje více prvků, které jsou zdraví škodlivé a přispívají k riziku chronických onemocnění.Vědci z Institutu Karolinska ve Švédsku uvedli, že vyhýbání se alkoholu může prodloužit život o 28 let. Odborníci připomněli nebezpečí alkoholu, který zvyšuje riziko vzniku rakoviny, demence, impotence a neplodnosti.Čínští vědci došli k závěru, že k prodloužení délky života je třeba jíst pětkrát denně, přičemž každý den musíte sníst dvě porce ovoce a tři porce zeleniny.Den úcty ke starým lidem v JaponskuJaponsko každoročně slaví třetí pondělí v září Den úcty ke starým lidem (敬老 の 日, Keiro-no Hi).Datum svátečního dne je každý rok jiné. V roce 2021 je toto datum 20. září.Dosud je neoddiskutovatelným faktem to, že na planetě Země jsou Japonci zařazeni do skupiny dlouhověkých. Podle Světové zdravotnické organizace pro rok 2019 je průměrná délka života Japonců 81,41 a Japonek 87,45 let.V rozhovoru o starších lidech se v Japonsku používá výraz „stříbrný věk“ (z anglického „silver age“) a je třeba říci, že „stříbrný věk“ v Japonsku většinou vede zdravý životní styl a vypadá skvěle. Japonské přísloví „Poznávat nové s pomocí starého“ nepochybně velmi dobře odráží propojení mezi generacemi v Japonsku a umožňuje nám pochopit, že kult starší generace, v tom dobrém slova smyslu, je tam zcela hmatatelný. Den úcty ke starým lidem (Keiro-no Hi) je proto světlým a všemi oblíbeným svátkem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Je to jejich problém. Druhým je, že tento fašistický stát je nejzadluženější na světě. Také se říká, že stát který se zadlužuje, jde cestou japonizace. Důchody tam mají malé, proto se tam pracuje do 90ti let. Ekonomika je stále neutěšenější, porodnost logicky nízká a nadnárodní řízení je srozuměno s tím, že se Japonsko může stát nejvýchodnější ruskou provincií. Spor o ostrovy odpadne. Důchody jsou tam malé a proto důchodci pracují do 90ti let. Ale zůstane problém se seismicky aktivní oblastí. Snad do toho nebude spekulovat mentálně na pěti K. Olinka. 🐸🐸🐸🐸 1

