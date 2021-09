https://cz.sputniknews.com/20210920/v-nemecku-pripustili-moznost-zmeny-dohody-o-plynovodu-nord-stream-2-15893607.html

V Německu připustili možnost změny dohody o plynovodu Nord Stream 2

Německá vláda může změnit některé body dohody o plynovodu Nord Stream 2, pokud ve volbách zvítězí strana Zelení. V rozhovoru pro ruské noviny Izvestija to řekl... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

„Pokud k moci přijde strana Zelení, vzniknou potíže s dodávkami zemního plynu, dojde ke změně některých dohod,“ vysvětlil.Státní energetická politika bude podle experta podrobena změnám dokonce i v případě, že Zelení nebudou stát v čele koalice.Zejména budou složitější jednání s Moskvou o těchto otázkách, protože tato strana neměla v poslední době vztahy s Ruskem, řekl Unkauf.Výstavba plynovodu Nord Stream 2 probíhala tři roky a byla ukončena předminulý týden. Plynovod se dvěma větvemi má kapacitu 55 miliard kubíků ročně. Byl položen z Ruska do Německa po dnu Baltského moře.Proti projektu se aktivně zasazovala Ukrajina, která se obává ztráty příjmů z tranzitu plynu, a také USA, které prosazují v Evropě vlastní zkapalněný zemní plyn. Američané několikrát zavedli sankce, zatímco Německo a Rakousko podpořily Moskvu.V Rusku vysvětlují, že plynovod Nord Stream 2 má jenom obchodní cíle a že ruská vláda bude pokračovat v čerpání paliva přes Ukrajinu.Závisí to zároveň na četných faktorech, včetně objemů budoucích evropských nákupů.USA doporučily Ukrajině, aby se nesoustředila na plynovod Nord Stream 2Ukrajina by se neměla soustředit na plynovod Nord Stream 2, ale na modernizaci vlastní energetiky, oznámil to hlavní poradce pro energetickou bezpečnost Ministerstva zahraničí USA Amos Hochstein, který je na návštěvě Kyjeva.V rozhovoru pro ukrajinskou Novou dobu Hochstein oznámil, že ukrajinské straně doporučuje, „aby se úzce nekoukala“ na Nord Stream 2. Místo toho by se podle poradce měla Ukrajina soustředit na „budoucnost“ a pochopit fakt „izolace“ Ukrajiny od „moderních energetických systémů světa a energetické ekonomiky“.Poznamenal, že během návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu se mluvilo také o rozvoji jaderné energetiky.Hochstein také vyzval, aby se nemluvilo o „zprávách minulého dne o tom, kde jaká trubka vede“, ale musí se podle něj mluvit o integraci Ukrajiny do evropského energetického systému. Podle něj kyjevské úřady musí projevit prozíravost, aby „přivítaly úplně novou budoucnost“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Konečně Sputnik přestal utajovat údaj o průtočnosti plynovodu. Tak tedy 55 mld kubíků ... Děkuji. 🐸🐸🐸🐸 0

Gringo 5 Pokud chtějí Němčouři spáchat sebevraždu,jen tak dál. 0

