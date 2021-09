https://cz.sputniknews.com/20210920/vitezem-voleb-v-rusku-bude-jednotne-rusko-ustredni-volebni-komise-zpracovala-70--hlasu-15888417.html

Vítězem voleb v Rusku bude Jednotné Rusko. Ústřední volební komise zpracovala 70 % hlasů

Vítězem voleb v Rusku bude Jednotné Rusko. Ústřední volební komise zpracovala 70 % hlasů

O víkendu v Rusku probíhaly volby do Státní dumy, po zpracování 70 procent hlasovacích lístků vede strana Jednotné Rusko, která prozatím získala 48,46 % hlasů... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-20T07:33+0200

2021-09-20T07:33+0200

2021-09-20T07:46+0200

svět

rusko

státní duma

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/15888390_0:211:3073:1939_1920x0_80_0_0_fda44fb0ebb89628a6490ae2551847ad.jpg

V první pětce lídrů jsou také strany Spravedlivé Rusko – Za pravdu (7,43 %) a Noví lidé (5,55 %).Do ruské Státní dumy se tak pravděpodobně dostane pět stran, které překonají pětiprocentní hranici.Volby do Státní dumy v Rusku probíhaly od 17. do 19. září. O poslanecká místa bojovalo 14 politických stran. Státní duma je volena na pětileté funkční období podle smíšeného volebního systému: 225 poslanců je voleno podle stranických seznamů, dalších 225 z jednomandátových obvodů v jednom kole.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210919/predsedkyne-ruske-volebni-komise-vice-nez-85-tisice-hlasovacich-listku-bylo-prohlaseno-za-neplatne-15886998.html

Červenáček Igristoje a vodka už jistě zaznamenává boom. A fašistický genetický odpad je na čaji ze samovaru. 🐸🐸🐸🐸 1

1

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, státní duma, parlamentní volby