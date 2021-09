https://cz.sputniknews.com/20210920/za-nedeli-pribylo-182-novych-pripadu-koronaviru-vojtech-znovu-premysli-o-testovani-ve-skolach-15888576.html

Za neděli přibylo 182 nových případů koronaviru. Vojtěch znovu přemýšlí o testování ve školách

Za neděli přibylo 182 nových případů koronaviru. Vojtěch znovu přemýšlí o testování ve školách

Nedělní čísla hovoří o 182 nově potvrzených případech nákazy koronavirem, a také mírném růstu reprodukčního čísla, informuje ministerstvo zdravotnictví... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

Informace uvedené na webu českého ministerstva zdravotnictví hovoří o tom, že v republice za nedělipřibylo 182 lidí nově nakažených koronavirem. To je přibližně o 50 více, než bylo v minulém týdnu. Tehdy totiž bylo hlášeno 136 případů.Podle posledních údajů je aktuálně hospitalizováno s covidem-19 147 lidí, přičemž 28 z nich je ve vážném stavu.Pokud jde o reprodukční číslo, to mírně vzrostlo z původníhodnoty 1,11 na 1,14. Připomeňme, že pokud je toto číslo větší než 1, značí to šíření epidemie. Nad touto hodnotou se přitom číslo R drží od 26. srpna.Za včerejší den laboratoře provedly 7 289 PCR testů (celkem 10 541 782) a 26 142antigenních testů (celkem 26 892 826). Co se týká očkování, v sobotu dostalo vakcínu 1795 lidí. Od začátku vakcinace bylo v Česku očkováno 11 714 881 lidí, asi půlka z nich má očkování již dokončené. Co se ještě očkování týče, včera jsme informovali také o tom, že se lidé budou moci od dnešního dne hlásit na přeočkování třetí dávnou. Téměř 8000 lidí, kteří měli mezi prvními v Česku dokončené očkování proti covidu-19, takna svůj mobilní telefon obdrží SMS zprávu, že se mohou nechat znovuočkovat. Většinou jde o zdravotníkynebo seniory, kteří žijí v pobytových zařízeních sociální péče.Od chvíle, kdy nemoc vypukla, tedy 1. března 2020, se z ní uzdravilo již 1 650 853 lidí. Naopak 30 431osob na koronavirus zemřelo.Co se týče potvrzených případů za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel, ministerský web uvádí číslo 28. Za posledních 14 dnů je pak toto číslo 53.Zaměříme-li se na to, kde je nyní situace nejhorší, pak je to okres Opava. Zde se nemoc šíří rychle a aktuálně je zde přes 83 nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Ještě včera byl tento údaj pod 80. Na druhé příčce je okres Vsetín s více než 50 nakaženými na 100 tisíc obyvatel za poslední týden.Vojtěch znovu přemýšlí o testování ve školáchZa zmínku stojí i to, že český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch znovu uvažuje o testování dětí ve školách, pokud se epidemická situace nezhorší a nebude třeba testovat plošně. Uvedl, že screeningové testování by seprovádělov průběhu podzimu ještě dvakrát nebo třikrát.Podle jeho slov by testování mohlo proběhnout v období po podzimních prázdninách, tedy ve dnech okolo 28. října, po volbách do Poslanecké sněmovny.Pokud jde o plošné testy v populaci, k nim zatím Vojtěch nevidí důvod. Co se týče testování ve firmách, to by se podle něj mělo vracet ve chvíli, kdy by nastalo rapidní zhoršení situace.

