Zemanová-Kopecká: Volby v Rusku přinesly překvapení… Názor

Zemanová-Kopecká: Volby v Rusku přinesly překvapení… Názor

Při sčítání hlasů ve volbách do ruské Státní dumy nebylo do poslední chvíle jasné, zda strana Noví lidé, která náhle vyskočila na politické pole a stejně náhle... 20.09.2021

Fascinující maraton ruských voleb pečlivě sledovala předsedkyně Institutu slovanských strategických studií ISSTRAS v Praze a rusistka Radmila Zemanová-Kopecká. O své dojmy se podělila se Sputnikem:„Nejprve bych ráda připomněla, že v Ruské federaci se do 450členné dolní komory parlamentu volí na pět let podle smíšeného systému: 225 poslanců je voleno ze stranických seznamů, dalších 225 poslanců získává svůj mandát na základě jednokolových voleb v jednomandátových okrscích. Dalo by se zjednodušeně říct, že v jednomandátových okrscích „vítěz bere vše“. Novinkou byla v letošních volbách také možnost dálkového hlasování v sedmi regionech, pomocí mohutně chráněného počítačového programu. Toho se zúčastnilo 93 % z přihlášených voličů. Pokud jde o samotný volební proces. Vše, co jsem stihla sledovat, bylo velmi vyvážené. Ke slovu v debatách se v hojném počtu dostávaly i neparlamentní strany, vyvážené byly i reklamní bloky, v nichž se opět pravidelně střídaly parlamentní i neparlamentní strany. Musím konstatovat, že kampaň byla obecně korektní bez zbytečného napadání soupeřů. I když samozřejmě emoce byly.Pokud jde o organizaci ve volebních místnostech, není systému co vytknout. Je samozřejmé, že i zde funguje lidský faktor, takže neoprávněné pokusy ovlivnit volby byly i tentokrát přítomné. Celkově, podle předsedkyně Ústřední volební komise (ÚVK) Elly Pamfilovové, obdržel její úřad 5,8 tisíc stížností, což je 1,5krát méně než v roce 2016. U digitálního hlasování šlo především o stížnosti na technické závady, které byly způsobeny mimořádně velkým počtem současných vstupů na příslušný portál. Zaznamenány byly i pokusy o provokaci typu „falzifikace falzifikací“. Šlo mj. o účelové vytváření podvodů, které měly být následně „odhaleny“ a vykřičeny do světa. I tyto i jiné pokusy však budou podle slov Pamfilové prošetřeny a eventuálně dostíhány. Už nyní předalo ruské ministerstvo vnitra údaje o 77 možných porušeních zákona Vyšetřovacímu výboru RF. Z volebních komisí bylo odstaveno několik členů a u všech stížností byla očividná snaha ÚVK řešit je bez průtahů. Musím proto souhlasit s Ellou Pamfilovovou, že volby v Rusku patří k nejtransparentnějším i ve světovém měřítku.“Navzdory obtížné epidemiologické situaci Rusko zajišťovalo příjezd asi 300 zahraničních pozorovatelů voleb do Státní dumy. OBSE již dříve uvedla, že pozorovatelé z této organizace, mimo jiné, z Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva, do Ruska nepřijedou. Evropský parlament pohrozil neuznáním voleb v Rusku. Jak hodnotíte všechna tato prohlášení a situaci kolem legitimity ruských parlamentních voleb 2021?Osobně jsem přesvědčená, že ruští občané nevolí proto, aby je někdo hodnotil, ale proto, že chtějí svou volbou dát zelenou tomu směru, který bude perspektivní pro jejich zemi a samozřejmě pro ně. Jak se říká: psi štěkají, ale karavana jde dál. Europarlament neuzná ruské volby? A není to už ze strany EU hodně hrubé vměšování do voleb, které ještě ani nezačaly? Navíc, je to podivné, uvážíme-li, s jakými skandály probíhaly volby například v USA, které pozorovatele vůbec nepouští na okrsky. Ale Evropský parlament tehdy ani nepípl. Samozřejmě, že jsou podobná prohlášení nepříjemná, ale to ať řeší diplomaté nebo mezinárodní soudy. Pro Rusko jako takové to nemá valného významu.Jak česká média ukazovala volby v Rusku, do jaké míry to byl podle vás objektivní příběh o samotné volební kampani a o tom, jak hlasovali Rusové?Český mainstream samozřejmě viděl vše kolem ruských voleb v negativních barvách. Tedy, když je vůbec zaznamenával, a k tomu opět highly-likely. Ostatně, nic jiného se ani nedalo očekávat, protože psát proti Rusku je dnes v Česku módní, i když je to bezdůkazné či prostě nepravdivé. O opozici, které bylo zabráněno účastnit se voleb, o nových stranách, které jsou údajně vytvořeny, když ne přímo prezidentem Putinem, tak stranou Jednotné Rusko, aby se rozdrobila opozice, a podobně. Opět se vrátím ke psům a karavaně. Ruským lidem může být naprosto jedno, co si o jejich volbě myslí český mainstream. Je to jejich země a jejich volba. Uvidíme, jak transparentní budou zakrátko české volby.Ruské úřady opakovaně oznamovaly pokusy zasahovat zvenčí do průběhu předvolební kampaně v Rusku. Věříte těmto výrokům? A jaké cíle mohou vnější síly takovými akcemi sledovat?Nemám nejmenší důvod tomu nevěřit. Doslova peklem se zjevně pro ÚVK stala neděle 19. září, kdy od rána začal mohutný kyberútok na internetové stránky komise, především ze zahraničí. Prokazatelně 50 % z těchto útoků bylo podle Pamfilovové z USA, 25 % z Německa, 5 % z Číny a 10 % útoků bylo domácí provenience. Ruští diplomaté už vstoupili do jednání s Bílým domem a Ministerstvem zahraničí USA se stížností na vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Američané, jak je jejich zvykem, od Ruska požadují ještě další, detailnější důkazy. Škoda, že se tím USA a jejich Tabaqui samy neřídí, protože jejich různá obvinění vůči Rusku už příliš často nemají žádný reálný základ. Všechny tyto pokusy sledují jediný cíl – diskreditovat a destabilizovat Rusko. A to se opět nepodařilo.Jak byste hodnotila předběžné výsledky hlasování? Stojí podle nich za to očekávat změny v Rusku, nebo bude zachována kontinuita politického kurzu a stabilita?Výsledky mluví za vše. Do Státní dumy se dostalo pět stran a lidé označili za jednoznačného vítěze stranu Jednotné Rusko. Nejen podle stranických seznamů, ale drtivě i v jednomandátových okrscích. Největší opoziční stranou je Komunistická strana RF, která si polepšila. Ve svých procentních hranicích zůstává i LDPR Žirinovského a Spravedlivé Rusko – Patrioti – Za pravdu. Což znamená, že si Jednotné Rusko udrželo svou ústavní většinu a bude pokračovat ve směru, který byl započat.Zajímavým prvkem je nová strana na 5% hranici, s líbivým názvem Noví lidé. Při poslechu kandidátů této strany se mi okamžitě vybavila česká strana Věci veřejné (VV). Také slibovali velkou otevřenost, přímou demokracii a řadu populárních prvků. Výsledek? Vstoupili se svými téměř 11 % do vlády, kde je zkušení političtí liberastní matadoři doslova uštvali drobnostmi a k podstatným věcem je prostě nepustili. VV tím ale zklamaly své voliče a podepsaly si tak vlastní ortel. Jako politická strana zanikly a jejich osud je varováním pro všechny nové malé strany, které se do parlamentu prodеrou. Právě velká touha po moci se může stát začátkem smutného konce. Žel, mohu jen předpokládat, že osud „Nových lidí“ může být nejspíš podobný.A zda očekávám v Rusku změny? Samozřejmě, že změny budou. Bez otřesů, v klidu, ve stejném směru ke stabilitě i prosperitě, a hlavně, ve prospěch Ruska a jeho národa. A těmito volbami k tomu sami občané Ruska udělali důležitý krok.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

