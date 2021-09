https://cz.sputniknews.com/20210921/biden-vyzval-k-ochrane-prav-lgbt-od-cecenska-az-po-kamerun-co-jeste-zaznelo-na-jeho-debutu-v-osn-15911746.html

Biden vyzval k ochraně práv LGBT „od Čečenska až po Kamerun“. Co ještě zaznělo na jeho debutu v OSN?

Biden vyzval k ochraně práv LGBT „od Čečenska až po Kamerun“. Co ještě zaznělo na jeho debutu v OSN?

Americký prezident vystoupil na 76. zasedání Valného shromáždění OSN. Bidenův projev byl zaměřen na spolupráci při překonávání klimatické krize, hladu a... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21T20:18+0200

2021-09-21T20:18+0200

2021-09-21T20:18+0200

osn

usa

joe biden

migrace

lgbt

studená válka

hlad

klimatické změny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/15910237_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_a6994505b6ba847d162645cc56b8c275.jpg

Zmínil se o Bělorusku a vyslovil souhlas s posledními volbami v Moldavsku. V projevu Bidena také zazněl Izrael a perspektivní palestinský stát, Afghánistán, Írán a Severní Korea, Kamerun a Súdán, Myanmar a Sýrie, Etiopie a Jemen, Kuba a Venezuela, a také různé mezinárodní organizace.Americký prezident se ve svém debutovém projevu z tribuny OSN ani jednou nezmínil o Rusku. Za zvláštní připomínku mu stál pouze ruský region Čečensko, a to v souvislosti s dodržováním práv sexuálních menšin.Média také upozorňují na skutečnost, že americký prezident nehovořil o Číně, ani když šlo o koronavirus nebo vyostřující se globální konkurenci.Ve svém projevu zdůraznil, že použití vojenské síly by nemělo být prvním, ale posledním nástrojem, „a nemělo by být odpovědí na jakýkoli problém na světě“.Washington podle něj neusiluje o novou studenou válku a rozdělení světa na bloky a je připraven spolupracovat s jakoukoli zemí na řešení stávajících problémů.Když hovořil o odstoupení USA od íránské jaderné dohody v době vlády Donalda Trumpa, zdůraznil, že Amerika je i nadále odhodlána „zabránit“ Teheránu v získávání jaderných zbraní.Spojené státy jsou podle něj zároveň společně se skupinou 5 + 1 (členové Rady bezpečnosti OSN plus Německo) připraveny diplomaticky pracovat na návratu Teheránu k dodržování dohody, „za předpokladu, že Írán bude postupovatstejně“.Kromě toho bude Amerika diplomatickou cestou usilovat o úplnou denuklearizaci Korejského poloostrova, dodal Biden.Americký prezident slíbil převzít kontrolu nad situací s migranty na jihu zeměNa otázku o své reakci na situaci na jihu země Biden odpověděl: „Vezmeme to pod kontrolu.“Rovněž učinil prohlášení v souvislosti s událostmi v texaském městě Del Rio, na jehož okraji se shromáždilo téměř 16 tisíc žadatelů o azyl v USA, většina z nich pochází z Haiti. Rodiny s dětmi, kterým se podařilo proniknout ze sousedního Mexika, žijí bez základního vybavení pod silničním mostem a čekají na odbavení pohraniční službou.Biden vyzval k ochraně práv LGBT „od Čečenska až po Kamerun“Prezident USA Joe Biden z tribuny OSN vyzval mezinárodní společenství, aby přijalo kolektivní kroky k ochraně práv sexuálních menšin po celém světě, přičemž zvlášť zmínil ruský region Čečensko a africké země Kamerun.Biden slíbil vyčlenit prostředky na boj proti hladuAmerická vláda vyčlenila dalších 10 miliard dolarů na boj proti hladu doma i v zahraničí, oznámil americký prezident Joe Biden z tribuny OSN.Boj proti klimatické kriziSpojené státy se chystají zdvojnásobit pomoc rozvojovým zemím při překonávání dopadů globální změny klimatu, oznámil z tribuny OSN americký prezident.Je přesvědčen, že Spojené státy spolu s dalšími dárcovskými zeměmi budou schopny získat 100 miliard dolarů plánovaných na pomoc rozvojovému světu při překonávání dopadů globálního oteplování.Valné shromáždění OSN se koná na pozadí prudce se zhoršujících vztahů mezi USA a Francií. Diplomatický skandál vypukl poté, co americko-australská dohoda z minulého týdne o dodávkách amerických ponorek zlikvidovala mnohamiliardový kontrakt na australský nákup francouzských ponorek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210921/generalni-tajemnik-osn-rekl-cim-zacne-pristi-velka-konfrontace-ve-svete-15909695.html

Karel Adam Už vidím jak se Ramzan Kadyrov směje, možná i něco odpoví. 4

STEV.SEAGAL Vedle Čečenska mohl Bidet napadnout Saúdskou Arábií, SAE, Katar, Afghánský Talibán, Turecko a další muslimské státy světa, proč zrovna Čečensko ??? ..... no protože je součastí RF a tak mu to nařídili jeho loutkovodiči. Měl by se starat o normální a obyčejné slušné lidi a ne o úchyláky, pomatence a vyvrhely LGBT, BLM a ANTIFA !!! Ať se podívá na sebe co žvaní a zamete si před svým špinavým a krvavým prahem - má krev na rukách a slouží mezinárodní zločinecko-fašistické kabale a k moci se dostal podvodem a volebními machinacemi ten senilní a dementní dědek co přiletí do Texasu a zaboha si nemůže vzpomenou proč a proco tam přiletěl. Ramzan Kadyrov se musí za břicho popadat když slyší ty jeho žvásty ! 3

4

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

osn, usa, joe biden, migrace, lgbt, studená válka, hlad, klimatické změny