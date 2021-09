https://cz.sputniknews.com/20210921/borrell-ministri-zahranici-clenskych-zemi-eu-podporuji-francii-ve-sporu-o-ponorkach-15902597.html

Borrell: Ministři zahraničí členských zemí EU podporují Francii ve sporu o ponorkách

Borrell: Ministři zahraničí členských zemí EU podporují Francii ve sporu o ponorkách

Šéf evropské diplomacie Josep Borrell prohlásil, že ministři zahraničí členských zemí EU vyjádřili solidaritu s Francií v situaci se zrušenou smlouvou o... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21

2021-09-21T11:22+0200

2021-09-21T10:52+0200

„Ministři prokázali zjevnou solidaritu s Francií. Toto prohlášení (o ponorkách) je v rozporu s výzvami k užší spolupráci s EU v indicko-tichomořském regionu,“ uvádí agentura France Press slova Josepa Borrella po schůzce s ministry zahraničí EU na okraji OSN.Austrálie uzavřela partnerství s Velkou Británií a USA v oblasti obrany bezpečnosti AUKUS a oznámila zrušení dohody o ponorkách s francouzskou společností Naval Group. Smlouva v hodnotě 56 miliard eur, která byla označována za „kontrakt století“, předpokládala výstavbu 12 útočných ponorek třídy Barracuda.Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian označil rozhodnutí Austrálie zrušit dohodu za „ránu do zad“ a prohlásil, že je „rozzuřen“. Paříž očekává vysvětlení jak ze strany Austrálie, tak i ze strany USA. Státní tajemník při francouzském ministerstvu zahraničí Clément Beaune prohlásil, že Evropa má posílit strategickou autonomii a obranu po incidentu s Austrálií.Jednání o volném obchoduEvropská unie pravděpodobně nebude moci pokračovat v jednání o volném obchodu s Austrálií, protože její důvěra je po zrušení dodávek ponorek podkopána, oznámil státní tajemník při Ministerstvu zahraničí Francie Clément Beaune.Noviny Politico poznamenávají, že teoreticky má Evropská komise výlučné pravomoci k obchodním jednáním jménem 27 členských států EU, ale ve skutečnosti pravděpodobně nepůjde „otevřené proti Francii“.Kritika ze strany Paříže se nejspíše nebude líbit Švédsku, Irsku nebo Nizozemsku, tyto strany EU mají volnější pravidla obchodu. Irský ministr pro rozvoj obchodu Robert Troy redakci uvedl, že by chtěl vidět progres v jednání s Austrálií a dohoda s ní musí být „hodně výhodná“.Zároveň předseda výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod Bernd Lange přiznal, že dohoda se dostala do složité pozice a činy Austrálie zasáhly zájmy Německa, protože AUKUS se týká i německé společnosti Atlas Elektroniky, která je součástí lodního holdingu ThyssenKrupp.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

francie

austrálie

