Britská policie odhalila jméno třetího podezřelého z organizace otravy Sergeje Skripala

Policie Velké Británie vznesla obvinění proti ruskému občanovi Denisu Sergejevovi v souvislosti s případem Skripala. Uvádí se, že dotyčný je třetím podezřelým... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21T12:29+0200

2021-09-21T12:29+0200

2021-09-21T13:39+0200

Dnes britská policie pro boj s terorismem vyhlásila pátrání po občanovi Ruské federace Denisu Sergejevovi, který se v březnu roku 2018 podle britské strany údajně podílel na otravě někdejšího pracovníka sovětské a později ruské vojenské zpravodajské služby GRU Sergeje Skripala a jeho dcery Julie.Podle uvedených informací britskou policií podezřelý občan Ruska Denis Sergejev dosud byl známý pod jménem Sergej Fedotov. V roce 2018 Londýn prohlásil, že do incidentu s otravou Skripala byli zapojení dva důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. V témže roce Petrov a Boširov ve svém rozhovoru s šéfredaktorkou televizní stanice RT Margaritou Simonjanovou uvedli, že navštěvovali Velkou Británii s turistickými účely a nemají nic společného s ruskými tajnými službami.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve podotýkal, že se britská obvinění na adresu Moskvy rozsypávají přímo před očima kvůli absenci jakýchkoliv důkazů viny Ruska. Připomeňme, že v dubnu letošního roku Česko obvinilo Rusko z organizace výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014, v jehož důsledku zahynuli dva čeští občané. Podle české strany za výbuchy skladů mohli agenti ruských tajných služeb známí jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, kteří údajně přicestovali do České republiky pod falešnými identitami. Ruská strana se proti těmto obviněním důrazně ohradila a označila české jednání za šílenství.Případ útoku na SkripalaV březnu 2018 byl na území Velké Británie otráven bývalý agent GRU Sergej Skripal a jeho dcera Julie. Incident vedl k velkému mezinárodnímu skandálu. Londýn uvedl, že do incidentu je zapojeno Rusko, Moskva to kategoricky popírá.Tehdejší britská premiérka Theresa Mayová tvrdila, že jed byl vyroben v Rusku, ale laboratoř Porton Down to popřela.Ruská strana opakovaně navrhovala společné vyšetřování incidentu, ale Británie to ignorovala a odepřela přístup ke Skripalovým.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

valjentová tak ten byl také určitě ve Vrběticích 6

macm Za chvíli už v seznamu podezřelých z ničeho budou všichni rusové. Ať se jdou angláni bodnout, stejně jim už žádný rozumný člověk nevěří. 5

