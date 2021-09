https://cz.sputniknews.com/20210921/brusel-odmitl-ceskou-zadost-o-odklad-zpravu-o-kontrole-stretu-zajmu-chce-do-zitra-15902363.html

Brusel odmítl českou žádost o odklad. Zprávu o kontrole střetu zájmů chce do zítra

Evropská komise měla odmítnout českou žádost o odklad 60 dní ohledně vyjádření, jak Česko zlepšilo kontrolu střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Jak... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

Již v srpnu Evropská komise varovala, že pokud nebudou opatření zlepšená, může dojít k zastavení dotací. Z dubnové závěrečné auditní zprávy vyplynulo, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože podle Evropské komise ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů, zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš však obvinění popírá.V dopise, který má k dispozici server iROZHLAS.cz, komise lhůtu stanovila na středu 22. září.Komise v srpnu varovala, že pokud se opatření nezlepší, může zastavit dotace. V dubnu komise zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.Do 8. září měly české úřady poslat dopis s informacemi, jak aktuálně probíhá kontrola střetu zájmů. Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou v prvním zářijovém týdnu požádalo o posunutí termínu, nyní musí ministerstvo reagovat do středy a není jasné, jestli to stihne.„Na odpovědi za Českou republiku pracujeme. Stále platí, že na žádost Evropské komise je veškerá komunikace důvěrná. Děkujeme za pochopení,“ uvedl iROZHLASU.cz mluvčí ministerstva Vilém Frček.K situaci se na Twitteru již vyjádřil Miroslav Kalousek, podle kterého měly české úřady času dost.Evropská komise od českých úřadů požaduje řadu preventivních a nápravných opatření k zajištění dodržování zákona o střetu zájmů. Chce například vést seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastní či ovládají.Česko má také Bruselu popsat „probíhající zlepšování systému řízení a kontroly“ a také uvést termín pro jeho dokončení. Požaduje také informace o „opětovném ověření, které má být provedeno u 12 operací spolu s deadlinem pro jejich dokončení“.Evropská komise také v návaznosti na audit ke střetu zájmů už loni v říjnu nařídila hloubkovou prověrku dosud nekontrolovaných 12 projektů dceřiných firem Agrofertu. Audit mělo provést ministerstvo průmyslu a obchodu.Ve svém dopisu ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo dva důvody pro odklad termínu, jde o složitost změn současného systému a také o pandemickou situaci.Žádost o odloženíMinisterstvo průmyslu ČR žádá Brusel o prodloužení lhůty, která se týká zavádění opatření v rámci střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Do 8. září totiž měly české úřady zaslat Bruselu dopis s popisem, jak zlepšily kontrolu. Zatím ale nedošlo k zavedení všech potřebných opatření.Praha a Brusel spolu v posledních měsících komunikují pomocí korespondence, a to kvůli auditu ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Zmiňme, že ten se v České republice konal na začátku roku 2019 a asi rok poté auditoři šetření ukončili s jasným výsledkem. Dospěli k tomu, že premiér ČR porušuje český zákon ke střetu zájmů a že Agrofert čerpal dotace neoprávněně, i když jej Babiš vložil do svěřenských fondů.Z tohoto důvodu si české úřady s Evropskou komisí vyměňují dopisy, v nichž si sdělují a objasňují, jak Česko plní doporučení ze závěrečné zprávy.

