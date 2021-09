https://cz.sputniknews.com/20210921/bude-vino-letos-zdrazovat-sklizen-vinne-revy-bude-v-evrope-historicky-nizka-15901307.html

Bude víno letos zdražovat? Sklizeň vinné révy bude v Evropě historicky nízká

Agentura Bloomberg informuje, že vinnou révu v Evropě letos zasáhla sucha, krupobití a choroby. Proto se očekává historicky nízká sklizeň, ale kvalita hroznů... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

Hlavními evropskými producenty jsou Itálie, Francie a Španělsko. Produkce v těchto zemí klesne oproti předchozímu roku o 18 procent na 117,3 milionu hektolitrů. Takový odhad představila zemědělská zájmová skupina COPA-COGECA.Největší ztráty hlásí Francie, předpokládá se třetinový pokles, za kterým stojí jarní mrazy a letní vlhkost.Jediné Portugalsko by mohlo hlásit vyšší úrodu. V Německu se očekává stejná sklizeň jako loni.Začátek kontrol burčákuStátní zemědělská a potravinářská inspekce letos zahájila kontroly burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu o dva až tři týdny později. Důvodem byla především pozdější sklizeň hroznů révy vinné. První kontroly byly provedeny 26. srpna.Inspektoři prověřili 94 prodejních míst burčáku, ve 24 případech odebrali vzorky pro analýzu v laboratoři.Porušení právních předpisů inspektoři zjistili u 20 kontrol.Polská nemléčná kaše se salmonelouStátní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje, že na český trh se dostala nemléčná rýžová kaše značky Hami, která může obsahovat bakterii Salmonella enteritidis způsobující průjmové onemocnění - salmonelózu. Předtím tuto bakterii objevila slovenská inspekce ve stejné šarži kaše.Kaši vyrábí polská společnost Nutricia. Konkrétně se jedná o šarži s datem minimální trvanlivosti do 20. dubna 2022, balení má hmotnost 170 gramů. Inspekce varuje před konzumací této rýžové kaše.SZPI stejně jako její slovenští kolegové vložila dodatečnou informaci do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF, čímž bude umožněno došetření a přijetí opatření v zemi, odkud potravina pochází.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

