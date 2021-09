https://cz.sputniknews.com/20210921/cesko-obchazi-strasidlo-zmutovane-chripky-vojtech-uz-chysta-vakciny-15907738.html

Česko obchází strašidlo zmutované chřipky. Vojtěch už chystá vakcíny

Česko obchází strašidlo zmutované chřipky. Vojtěch už chystá vakcíny

Očkujte se proti chřipce a zároveň i proti covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví varuje před zmutovaným virem chřipky, který straší především seniory. Zabránit... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21T15:38+0200

2021-09-21T15:38+0200

2021-09-21T15:38+0200

česko

česká republika

chřipka

adam vojtěch

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/12586685_0:2:3079:1734_1920x0_80_0_0_2424cf7ca074cd921c6b5165c349233a.jpg

Očkování proti chřipce je podle minstra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a lékařů důležitější než kdy jindy. Zmutovaným chřipkovým virem jsou především ohroženi rizikové skupiny obyvatelstva.Loni kvůli pandemickým vlnám koronaviru chřipková sezóna takřka neproběhla. Zabránily jim protiepidemická opatření. Jenže právě proto jsou možné nové mutace chřipky obzvláště nebezpečné.Naštěstí se jeho resortu podařilo dojednat ještě větší množství vakcín než loni. Do konce roku budou mít Češi k mání milion a osmdesát tisíc dávek. U praktiků se nyní nachází zhruba 300 tisíc vakcín a od října začnou přicházet další dávky.Nicméně Vojtěch varuje, že je Česko v očkování proti chřipce pod průměrem. Podle jeho dat je nyní naočkováno asi 20 % seniorů nad 65 let věku. Cílem Světové zdravotnické organizace (WHO) je ovšem proočkovat 75 % seniorské populace.Připomeňme, že v srpnu Mezioborová skupina pro epidemické situace MeSES pod vedením epidemiologa Petra Smejkala doporučila spojit přeočkování třetí dávkou vakcíny proti covidu-19, kterou absolvují rizikové skupiny, s očkováním proti sezonní chřipce.Respiratorní onemocnění přitom začala od začátku podzimu trápit především děti. Ordinace dětských praktických lékařů dokonce hlásí přetížení. Kvůli distanční výuce nemají totiž vytrénovanou imunitu.Místopředseda Státního zdravotnického ústavu – Centra epidemiologie a mikrobiologie Jan Kynčl upozornil, že ročně chřipkou A nebo B onemocní 5-10 % dospělých a 20-30 % dětí.Ještě v létě odborníci upozorňovali na nebezpečí zkřížení koronaviru s chřipkou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210921/podle-vojtecha-zdravotnictvi-vyslo-z-koronavirove-krize-posilene-philipp-ma-ale-par-vytek-15901904.html

Zdeněk Krátký Když už z toho máme profit, tak do vás budeme pumpovat injekce, dokud neprasknete. Blbost je po vodíku nejrozšířenější prvek ve vesmíru. 😊 4

pavlicka Treba ešte doraziť seniorov poberajúcich dôchodok, ktorí prežili prvú "vakcínu"... 3

4

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, chřipka, adam vojtěch, koronavirus