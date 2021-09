https://cz.sputniknews.com/20210921/cesku-sovetske-tri-prsty-smrti-nejsou-dobre-za-smrtici-pvo-z-izraele-si-ale-priplati-15905947.html

Česku sovětské „tři prsty smrti“ nejsou dobré. Za smrtící PVO z Izraele si ale připlatí

Česku sovětské „tři prsty smrti“ nejsou dobré. Za smrtící PVO z Izraele si ale připlatí

Holding Czechoslovak Group i státní podnik VTÚ participují za český průmysl na vládní zakázce stran akvizice čtyř baterií izraelského protiraketového systému... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21T13:57+0200

2021-09-21T13:57+0200

2021-09-21T14:07+0200

názory

rozhovor

česká republika

obrana

protivzdušná obrana

raketový systém

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/13242645_0:1:1278:720_1920x0_80_0_0_1975eb11cd533bd8a638bdd0ea080c53.jpg

Sputnik se rozhodl zjistit víc o problematice účinnosti akvizice izraelského systému pomocí rozhovoru s plukovníkem Ladislavem Petrášem. Pan plukovník má zkušenost jak s ČSLA, tak s AČR.Izrael požadovanou částkou Česku prý vyrazil dech. Přitom jsme jako Československo pomáhali Izraeli v začátku jeho existence. Pro dobrotu na žebrotu? A vůbec: 4 baterie raketometů – ať si to klidně stojí co chce – může toto množství ubránit Česko?Petráš: Naše stávající systémy protivzdušné obrany jsou zastaralé a již dlouhou dobu nejsou schopny realizovat požadavky na protivzdušnou obranu státu a protivzdušnou obranu vojsk. Je nezbytná jejich náhrada co do kvality, ale také co do kvantity. Tato situace je u nás dlouhodobě podceňována. Co se týká ceny za tento nový systém, nemohu ji hodnotit. Nejsem odborník na akviziční proces. Ale čtyři baterie protiraketového systému Spyder neřeší problém schopnosti AČR ubránit vzdušný prostor ČR.Co se týká vztahu ČR a Izrael, myslím, že stále patří tyto vztahy k těm lepším, spolehlivějším. Ale čas běží, mezinárodní politika podléhá jiným vlivům než na přelomu minulého století, … v politice jsou jiní lidé, občané těchto států řeší jiné problémy a vděčnost není nekonečná.Je ale dobrou praxí, aby cizí dodavatel spolupracoval s naším průmyslem a aby nový systém byl v dalších letech co nejvíce nezávislý na zahraničním dodavateli. Jaké jsou v tomto případě vyhlídky? U francouzských děl César se třeba zatím moc neví, kdo bude dodávat munici, která celou akvizici prodražuje, a to velmi významně. Alespoň potěší, že systémy budou na platformě TATRA…Nejsem seznámen s konkrétními podmínkami výrobní spolupráce na Vámi uvedených zbraňových systémech, co říci mohu je, že vztahy vždy podléhají tomu, jaká je pozice prodávajícího a kupujícího. Je evidentní, že pozice ČR se neustále zhoršuje.To není jen schopnost našeho zbrojního průmyslu, ale je to také otázka spolehlivosti státu dodržovat domluvené podmínky spolupráce. Mám osobní negativní zkušenost v jednání zástupců našeho státu právě s izraelskou firmou Rafael, kdy se jednalo o výrobě izraelských protitankových střel pro naše nové bojové vozidlo (ZUBR – Přerovské strojírny). „Díky“ některým našim politikům jsme místo našich bojových vozidel nakoupili Pandury a protitankové střely musíme nakupovat za drahé peníze místo toho, abychom je vyráběli a prodávali.Sovětský systém BUK sloužil u nás 40 let. V RF mezitím vyvinuli nové prostředky protivzdušné obrany. Vzhledem k tomu, že v okolních státech stále ještě slouží sovětská, a to i modernizovaná technika (např. vrtulníky), nestálo by za úvahu, aby se koupily moderní ruské systémy? Například Turecko – stát NATO – používá některé prostředky PVO z Ruské federace.Sovětská a současná ruská vojenská technika vychází ze zkušeností, které zaplatilo milióny svých mrtvých občanů. Bohužel u mnoha našich politiků, ale i občanů přetrvává názor, že co je ruské, to je špatné. Podceňování jedněch a přeceňování druhých je asi našim národním sportem. Stát rovně a nést odpovědnost za své rozhodování, to se prostě u nás nenosí.Turecko, i když je členem NATO, má své národní zájmy. V rozhodování o tom, čím vyzbrojí svou armádu, o tom si rozhoduje samo. Já chci jen v souvislosti s vaší otázkou upozornit na oficiální návštěvu našeho premiéra A. Babiše v USA v březnu 2019. O společném prohlášení prezidenta USA D. Trumpa a našeho premiéra A. Babiše se toho moc nenapsalo, ale plně vystihuje naší pozici. Já jsem k tomu napsal článek Boty našeho předsedy vlády. Tam uvádím některé souvislosti, které osvětlují i souvislosti s Vaší otázkou.Provoz čtyř izraelských raketových komplexů by mohl překročit strop (pokud Izrael nesleví), který si dalo české ministerstvo obrany. Veškerá další logistika, podobně jako u Césarů, by rovněž mohla nákup celkově prodražovat. I se životním cyklem ve výzbroji AČR, kam se započítávají platy obsluhy (cena školení, opravy, komponenty, … atd.), se celkové náklady šplhají k úctyhodným 37 miliardám. Vyplatí se to vůbec?Především je nutné konstatovat, že obrana našeho státu, našich občanů se nedá zaplatit žádnými penězi. Je to odpovědnost, a zároveň povinnost našich občanů, našich národů nejen vůči našim předkům, ale také vůči našim potomkům. Proto nechci hovořit o tom, zda vámi uvedená cena, deklarovaná hlavními médii, je adekvátní, či nikoliv. Ta ostatně odpovídá našemu postavení a autoritě našeho státu v mezinárodních vztazích.Já chci jen zdůraznit ten fakt, který jsem konstatoval u vaší první otázky: mně tady chybí systémové řešení místa a úlohy AČR v obraně ČR. Zatím nemáme promyšlenu armádní struktury, též v závislosti na morálním stavu naší společnosti. Morálním stavem mám mimo jiné na mysli i ochotu našich občanů bojovat za svoji vlast…Jak je to vlastně s tím, že existuje výjimka na nákup armádní techniky, kdy se nemusí vypisovat výběrové řízení?To je věc zákonů a akvizičního procesu. Když se podívám do historie pořizování techniky, zbraní a materiálu pro AČR, v řadě případů vidím jiné zájmy (či neschopnost) dát armádě to, co skutečně potřebuje.Čistě hypoteticky: Má Spyder vůbec šanci proti moderním východním hypersonickým zbraním? Jaké cíle a (odkud letící) by podle MO ČR měl Spyder neutralizovat?Na to se musíte zeptat těch, kteří zodpovídají za protivzdušnou obranu státu a protivzdušnou obranu vojsk a jak do tohoto systému zapadá Spyder. Kdo a čím bude plnit ostatní úkoly protivzdušné obrany (PVO).Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210918/zelezna-kopule-nac-ukrajinci-potrebuji-izraelsky-stit-15872457.html

misakel186 No řekl bych, že pan plukovník může dělat politika, neodpověděl vlastně na nic a jen mlžil. Takže AČR je tam kde je (vlastně skoro není ve srovnání s ČSLA). 4

Červenáček Na tohle jistě peníze budou, také na meganákupy vakcín, i kdyby jsme fasovali potravinové lístky. Na zvýšení minimální mzdy na 18 000 korun jaksi peníze nejsou. Bude se zdražovat vše. Stát také natiskl přemíru peněz. Abychom se nedostali do nezabrzditelné inflační spirály. 🐸🐸🐸🐸 0

5

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

rozhovor, česká republika, obrana, protivzdušná obrana, raketový systém