https://cz.sputniknews.com/20210921/drama-v-uvn-kde-lezi-zeman-pcr-musela-zpacifikovat-agresivniho-muze-ten-skoncil-na-psychiatrii-15906933.html

Drama v ÚVN, kde leží Zeman: PČR musela zpacifikovat agresivního muže. Ten skončil na psychiatrii

2021-09-21T14:23+0200

2021-09-21T14:23+0200

2021-09-21T14:39+0200

Dnes kolem jedné hodiny odpoledne museli vyjíždět policisté do Ústřední vojenské nemocnice. Důvodem se stalo to, že jeden z pacientů měl způsobit rozruch nedaleko pokoje Miloše Zemana.K věci se následně vyjádřila mluvčí policie Violeta Siřišťová, která dodala, že policisty si na pomoc přivolali zdravotníci. Nakonec problémový muž za doprovodu hlídky a zdravotníků nastoupil do přivolané převozové sanitky. V ní byl za asistence policie převezen do jiné nemocnice a skončil na psychiatrickém oddělení.Dobrou zprávou je, že během kuriózního incidentu nebyl nikdo zraněn. Pražský hrad se k akci zatím nijak nevyjádřil a zásah policie či bezpečnostní opatření v okolí hlavy státu nechtěl komentovat.Za zmínku stojí i to, že jen chvíli poté, co byl agresivní pacient převezen do léčby, dorazily do nemocnice na návštěvu prezidentova manželka Ivana a dcera Kateřina.Hospitalizace ZemanaV minulém týdnujsme informovali o tom, že se prezident Miloš Zeman dostavil do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Už tehdy se uvádělo, že má jít o dlouhodobější hospitalizaci.Následně mu lékaři provedli zevrubné zdravotní vyšetření: CT, sonografii a krevní odběry. Uvedená vyšetření neodhalila žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by prezidenta ohrožovaly na životě. Poté Hrad informoval o jeho zdravotním stavu s tím, žejde o dehydrataci a mírné vyčerpání. Dále se uvádí, že nadlimitní hodnoty nebyly zjištěny u cukrovky, nadále přetrvává neuropatie dolních končetin, což je však známo delší čas.Prezident Zeman má nyní dokončit rekondiční pobyt v Ústřední vojenské nemocnici, který zahrnuje infuze. „V příštím týdnu plánuje prezident republiky normální pracovní týden,“ zaznělo minulý týden.Připomeňme, že Zeman byl v minulosti již několikrát hospitalizován. Podle svých slov trpí neuropatií dolních končetin, kvůli které musí být na invalidním vozíku. V minulosti trpěl i cukrovkou. Ta ale podle jeho slov „odešla“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

