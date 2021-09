https://cz.sputniknews.com/20210921/evropa-obvinila-rusko-z-exportu-zimy-15894189.html

Evropa obvinila Rusko z „exportu zimy“

Současná realita zasadila dost bolestivou ránu evropským plánům „energetického přechodu". Během minulého roku stouply spotové ceny plynu téměř desetinásobně...

Nejdříve bylo veselo jenom na burzách. Za měsíc nebo dva to však důkladně zasáhne kapsy Evropanů. Podle nejnižší prognózy bude střední britská domácnost muset zaplatit za elektřinu o 1 500 liber (téměř 45 tisíc Kč) víc než dříve. Přitom kilowatt v Británii je již dnes šestinásobně dražší než v Rusku, zároveň dva miliony domácností neplatily účty, protože na to prostě neměly.Co ale zelená energetika? Všechny tyto čisté zdroje elektřiny, které mají silou dobra vyléčit matku planetu? Tady ale musíme zahanbeně přiznat zřejmý fakt. Větrné mlýny a sluneční panely to zatím nezvládnou. Letos se výroba energie z obnovitelných zdrojů v Evropě značně snížila. V lednu se octla EU na prahu obrovského blackoutu (výpadku elektřiny).Letní bezvětří, zatažené nebe, minulá studená zima, obavy, že příští zima bude ještě chladnější, to všechno bylo mnohem silnějším faktorem tvorby cen, než jsou krásná přání ohledně snížení uhlíkové stopy.Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Růst cen elektřiny způsobil zavření továren na výrobu hnojiv. Rychle rostou ceny dopravy. Vystrašení farmáři, které obviňují ze zvýšení uhlíkových výronů, preventivně zvyšují ceny své produkce. Lidé přicházejí o práci a pak se s hrůzou dívají na ceníky v supermarketech.Zdálo by se, že cesta překonání energetické krize je pro Evropany jasná. Rozvíjet spolupráci s Ruskem a budovat s jeho pomocí jaderné elektrárny, protože čistší a výkonnější energetické zdroje dnes neexistují.Ale kdepak, to nejde, američtí partneři to mohou nepochopit. A tak začínají evropské vlády navzdory všem svým ekologickým heslům masově používat uhlí. Nejšpinavější, nejškodlivější a spravedlivě všemi vědci kritizované palivo. Místo ekologického ráje buduje Evropa jakési peklo se smogem, tuberkulózou a zbídačením lidu jako u Dickense.Zbídačení evropské střední třídy probíhalo celý rok rekordními tempy. Růst cen na všechno ji slibuje dobít. Již v září 2020 nemělo 14 % britských rodin s dětmi dost peněz na jídlo. Letos v létě stoupl jejich podíl na 24 %.Vláda se pokusila podpořit chudé. Děti, které měly bezplatné stravování na školách, začaly dostávat jídlo také o prázdninách. Některým dávali suché příděly domů. Rodiče začali zveřejňovat fotografie těchto přídělů na sociálních sítích. Veřejnost byla pobouřena. Měli tam špagety, pár plechovek konzervovaných fazolí, několik tenkých plátků sýru, trochu brambor, dvě mrkvičky, tři jablka. Na týden.Hladovějícím rodinám začali rovněž dávat lístky na jídlo. Jeden lístek umožnil nákup za tři libry (přibližně 90 korun). Dnes „má cenu“ 4,25 libry. Za ty je dovoleno koupit jenom mléko, zeleninu, ovoce, luštěniny, kroupy a dětskou výživu. Žádné maso, ryby, sýr, šunka, sladkosti ani pečivo. Co se za ty peníze dá reálně koupit třeba v Tescu? Dva litry mléka, pár kil brambor, asi pět banánů. To je všechno.Britská vláda to nazývá zdravá výživa. Lidem s jinou minulostí to připomíná hladové časy z dob vojenského komunismu. „Dvě mrkvičky nesu za zelený ocas,“ psal básník.Ochránci lidských práv míní, že letos to budou tyto rodiny mít ještě horší. Brzy budou nuceny volit mezi eating and heating, jídlem a topením.Každou zimu umírá v Británii několik desítek důchodců kvůli tomu, že šetří s topením a na noc ho vypínají. Ráno je nacházejí zmrzlé a mrtvé. V roce 2014 takhle zemřelo přes 40 tisíc lidí. Letošní zimu se očekává nárůst těchto smrtí.Ve Španělsku mají trochu teplejší zimu, situace s potravinami však není lepší. Jenom v Madridu dostalo na začátku roku pravidelný potravinový příděl 186 tisíc lidí. Je to nejhorší ukazatel za 25 let. Mezi hladovými je stále více starších lidí. Svůj důchod obyčejně dávají dětem a vnukům, jež zůstali bez práce. Podle odhadu dobročinné organizace Kmotra stoupl během roku počet starých lidí žádajících o pomoc o 63 %.Představený madridského chrámu San Juan de Dios, který se věnuje rozdělování potravin zdarma, novinářům BBC sdělil, že někteří lidé přicházejí pěšky z jiného konce města, což jim trvá dvě hodiny, protože nemají peníze na autobus.A nejsou to žádní bezdomovci nebo narkomani. Jsou to úlomky evropské střední třídy. Lidé, kteří přišli o práci, utratili úspory a nyní jsou bezmocní před náhlou drahotou.Růst cen elektřiny má ještě jeden nepříjemný následek. Učiní evropské zboží neschopným konkurence na světovém trhu. Hlavním trhem byl pro EU vždy americký. Tento trh pojil Evropany a jejich zaoceánského patrona neméně těsně než americké vojenské základny.Dnes ale vzniká paradoxní situace. Americká vláda, která vnutila Evropanům zelenou energetiku, sama nepospíchá s přechodem na sluneční a větrnou energii. Levná elektřina poskytuje Američanům konkurenční převahu a umožňuje vytlačit EU z trhu. Není to poněkud kruté, tím spíš vůči spojencům? Ale cožpak se USA nechovají vždy stejně vůči svým věrným vazalům? „Bolívar nevydrží dva.“Dokonce evropští politici, kteří jsou vzdálení od reality, se kvůli rostoucí bídě lidu rozhodli něco udělat. Začali hledat viníky. A okamžitě je objevili. Kupodivu jsou to zase Rusové.Poslanci britského parlamentu zaslali dopis Gazpromu, přímo jako kozáci tureckému sultánovi na známém Repinově obrazu. V tomto dopise obvinili společnost z manipulování trhem a zvýšení cen plynu. Stejně jedná Evropský parlament. Někteří jeho poslanci vyzvali Evropskou komisi, aby podnikla protimonopolní vyšetřování, a podala proti Gazpromu žalobu za to, že u nich v Evropě všechno zdražilo.Počkejte. Jde přece o spotové ceny plynu, o tyhle krátkodobé smlouvy, které Gazprom právě nikdy nechtěl uzavírat. Společnost se dokonce soudila na toto téma s EU, ale prohrála.Gazprom pokaždé navrhl uzavření dlouhodobých smluv se stabilní cenou, která nezávisí na burzovní volatilnosti. Pro Evropany ale byly vždy výhodnější spotové ceny. A své rozhodnutí prosadili. Nyní se ale pokoušejí obvinit ruskou společnost z vlastní chyby způsobené lačností a neprozíravostí.Gazprom hraje po léta podle pravidel vnucených Evropany. Dnes jsou pobouření, ne, takhle jsme se nedomluvili. Dejte nám všechno a zdarma! Připomíná to nějak Ukrajinu. Ale tato žádost nemá samozřejmě žádné vyhlídky.Jaké další východisko mají Evropané? Nakoupit americký zkapalněný zemní plyn? Ale kdepak, zaoceánští partneři jsou zasloužilí mistři v manipulování trhem. Využijí bídné situace spojenců a budou chtít takové nekřesťanské peníze, že se všechny dnešní problémy budou zdát EU maličkostí. Ne, když budeme uvažovat zdravě, nikoli jako evropské elity, pak jedinou alternativou ruského plynu jsou ruské jaderné elektrárny. Ještě lepší by bylo obojí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Ten článek je pecka do čenichu, ale stejně to některé neprobudí. 3

Jiří Navrátil Ale probudí jedna zima a lidi tyhle imbecilní moralisty vykydají vidlema a nebo se vrátíme o 100let a budeme všichni topit uhlím a dřevem. Je mi líto lidí na sídlištích s ústředním topením 0

