Evropský soud pro lidská práva obvinil Moskvu ze smrti zběhlého agenta FSB Alexandra Litviněnka

ESLP prohlásil, že Rusko považuje za odpovědné v úmrtí bývalého důstojníka Federální bezpečnostní služby Alexandra Litviněnka. Podle ESLP Rusko neprovedlo... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

Evropský soud pro lidská práva dospěl k závěru, že ruská strana nezajistila náležité vyšetřování vraždy Alexandra Litviněnka, ke které mělo dojít v roce 2006 ve Velké Británii, a nedokázala vyvrátit závěry britských expertů. Připomeňme, že Londýn nepochybuje o tom, že za otravou Litviněnka stali Andrej Lugovoj a Dmitrij Kovtun, kteří údajně konali na pokyn Moskvy.ESLP rozhodl, že Rusko musí zaplatit žalobkyni, vdově Alexandra Litviněnka, 100 tisíc eur jako kompenzaci morální újmy a také kompenzovat soudní výlohy ve výši 22,5 tisíc eur. Reakce Moskvy Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je ničím nepodložené, reagují v Kremlu. Jak poznamenali v Moskvě, ruská strana se nehodlá podřizovat rozhodnutí ESLP.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Renegát

Co mají taky ti dobře placení prožranci ze soudu pro lidská práva dělat? Mají snad soudit USA za vpád (bez důkazů a bez svolení OSN!) do Iráku, nebo obvinit vedení Francie a Británie za napadení a rozvrácení Libye?? To by ti soudci dlouho na svých vypolstrovaných židličkách neseděli...a tak raději soudí na politickou objednávku svých státních establismentů = tam nic neriskují a ještě jsou chváleni!

