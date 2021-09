https://cz.sputniknews.com/20210921/havlicek-meni-nazor-nesmime-otalet-tendr-muze-vypsat-jeste-tato-vlada-jurecka-je-pobouren-15912778.html

Havlíček mění názor? Nesmíme otálet, tendr může vypsat ještě tato vláda. Jurečka je pobouřen

Havlíček mění názor? Nesmíme otálet, tendr může vypsat ještě tato vláda. Jurečka je pobouřen

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) prohlásil, že po říjnových volbách tendr na dostavbu Dukovan může vypsat ještě tato vláda. Dříve přitom...

„Určitě by to (tendr, pozn. red.) mohla vypsat tato vláda. To je technická věc. Rozhodně nechceme s ničím otálet, a pokud tady u toho budeme v jakékoli podobě, tak nebudeme nic prodlužovat a hned to vypíšeme,“ řekl Radiožurnálu ministr.Havlíčkovo úterní prohlášení je v rozporu s jeho dřívějším postojem, kdy několikrát opakoval, že výběrové řízení vypíše až nová vláda, která vznikne po volbách do Poslanecké sněmovny.V reakci na ministrovo prohlášení mluvčí ČEZ Ladislav Kříž ČTK řekl, že nadále platí, že odpovědi na bezpečnostní dotazník předloží uchazeči do konce letošního listopadu. Ten musí vyhodnotit tajné služby. I Havlíček redakci ČTK potvrdil, že listopadový termín stále platí.S tímto postojem ale nesouhlasí šéf opoziční KDU-ČSL Marian Jurečka, který je členem vládního výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, jehož členy jsou zástupci všech sněmovních stran.Předsedovi lidovců se nelíbí ani to, že Havlíček neinformoval opozici, že tendr může vypsat ještě tato vláda v případě, že se protáhnou jednání o sestavení koalice.O dostavbu Dukovan se uchází francouzská společnost EdF, americký Westinghaus a jihokorejská firma KHNP. Bezpečnostní posouzení těchto tří zájemců zahájila firma Elektrárna Dukovany II na konci června. Dříve vláda vyřadila z tendru čínskou společnost CGN a ruský holding Rosatom. Vyřazení Rosatomu souvisí s vrbětickou kauzou a bylo učiněno v reakci na informace o údajném podílu ruské vojenské rozvědky GRU na dvou výbuších v muničním skladu na Zlínsku v roce 2014.Stavbu nového bloku v Dukovanech bude nejspíše zcela financovat stát. Cena by se mohla pohybovat kolem šesti miliard eur (zhruba 162 miliard korun).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

JN1551 JN1551 dostavbu dostane Westinghouse, to je již dané. Zbytek je jen divadlo. Tak že to přechází do hororu. On to bude horor i v případě, že to dostane kdokoli z protěžovaných stran. Frantík to neumí, Korejec se podepsal v SA tak, že v okolních zemích mají z jejich díla hrůzu a Westing. je na tom podobně, včetně toho, že prakticky jako celek již neexistuje a polovina vedení je ve vyšetřovací vazbě. 1

Lompa Tak nevím je to pohádka o dostavbě nebo román jenom doufám že se z toho nevyklube horor. Pomalu ale jistě se to k tomu stáčí. 0

