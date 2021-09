https://cz.sputniknews.com/20210921/knuceni-a-dvoji-metr-behem-jednoho-dne-poslanec-nacher-se-vysmal-koalici-spolu-a-ct-15908668.html

„Kňučení a dvojí metr během jednoho dne.“ Poslanec Nacher se vysmál koalici Spolu a ČT

„Kňučení a dvojí metr během jednoho dne.“ Poslanec Nacher se vysmál koalici Spolu a ČT

Poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher dnes na sociálních sítích poukázal, že některé výtky, které mu občas činí opozice a média, nestojí za nic. Nacher totiž... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

S takovým dvojí metrem se Nacher setkal například poté, co Reportéři 168 hodin odmítli uvést v pořadu, že právě on byl tím poslancem, který navrhl usnesení, jež má stovkám tisíc lidí pomoct se zbavit statisícových dluhů z minulosti. O kritické referování o činnosti poslance ANO má přitom ČT vždy vřelý zájem. Jenže v okamžiku, kdy se nad tím vším vyjádří nějaká nespokojenost, Nacher zpětně dostane další výtky a obvinění.„Když si stěžuji, že nedělní pořad ČT 168 hodin zamlčel moje spoluautorství poslaneckého návrhu a iniciativu ve vztahu k městským firmám (tzv. milostivé léto), o které přitom natáčí reportáž, je to prý kňučení,“ píše Nacher.Za největší nespravedlnost však poslanec považuje skutečnost, že taková obvinění z kňučení nikdy nezní v úplně totožné situaci, ale s jinými lidmi.„Když si tady stěžují příznivci Spolu, že včerejší projev Petra Fialy nebyl dostatečně mediálně pokrytý, o kňučení najednou nejde, to je samozřejmě oprávněné,“ diví se.V dalším příspěvku Nacher odhalil, že tím, kdo si prý stejně jako on stěžuje, je redaktor portálu Forum24 Pavel Šafr. Ten si ale jako obhájce demokracie, jenž se tak ve veřejném prostoru prezentuje, zřejmě žádné výtky nezaslouží.„Fialův projev byl v Událostech na ČT ve 47. min. Trval 20 vteřin. Za to Babiš, který přidává 1400 státním zaměstnancům byl v první minutě a reportáž byla výživná. Na TV NOVA se ohledně Fialy neobtěžovali vůbec. Řízená demokracie je úspěšný import z Ruska,“ napsal Pavel Šafr.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Dnes když se kritizuje v práci Demoblok, tak Vás majitel firmy vyhodí z práce - je to horší než ve středověku. Středověk neskončil středověk trvá !!! 4

ignác Dvojím metrem v této zemi trpí úplně všichni. On to je ale vlastně celoplanetární jev. 2

