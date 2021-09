https://cz.sputniknews.com/20210921/kvuli-dolu-turow-muze-polsko-pozastavit-svou-ucast-ve-v4-pise-polsky-denik-15910900.html

Varšava hrozí, že kvůli dolu Turów pozastaví svou účast ve V4, píše polský deník

Varšava hrozí, že kvůli dolu Turów pozastaví svou účast ve V4, píše polský deník

Polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) chce s Českem jednat tvrdě. Podle zdrojů deníku Wiadomosci uvažuje, že pozastaví svou účast v zasedání... 21.09.2021

2021-09-21T18:07+0200

2021-09-21T18:07+0200

2021-09-21T18:38+0200

Deník Wiadomosci se odvolává na neoficiální informace z vládní strany. Pozastavení účasti polského premiéra na zasedání summitů V4 má být reakcí na český postoj v kauze dolu Turów. Oficiální mluvčí vlády tuto informaci nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.Deník upozorňuje, že podle jejich zdrojů „pozastavení polských aktivit v rámci V4 bude radikálním krokem, ale v krátkodobém horizontu – dokud nebude spor vyřešen – možná nezbytný“.Podle zdrojů je Polsko pevně rozhodnuto nerespektovat rozhodnutí Evropského soudního dvoru zastavit těžbu v dole. Soud vynesl verdikt v květnu na základě české žaloby. Podle Česka polský důl ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích.Polsko požádalo Evropský soudní dvůr, aby své rozhodnutí zrušil, neboť náhlé zastavení těžby může údajně způsobit ekologickou katastrofu a zemi značné ekonomické škody. Soud to ale odmítl a zdá se, že Varšava je pevně rozhodnuta verdiktu se nepodřídit. Kvůli tomu soud vyměřil zemi pokutu ve výši půl milionu eur (12,7 milionu korun) denně za to, že nezastavilo těžbu.Zdroj deníku Wiadomosci upozornil, že zastavení těžby může mít ničivé důsledky pro miliony lidí. Tisíce lidí přijde o práci a energetická bezpečnost i průmyslová výroba budou v ohrožení.Hrozba pozastavení polské účasti ve formátu V4 má být podle zdrojů deníku jasné ultimátum Česku.Polský důl Turów dodává vytěžené uhlí do sousední elektrárny, obojí je ve vlastnictví společnosti PGE, která chce pracovat v dole do roku 2044. Současně je v blízké budoucnosti plánováno rozšíření oblasti těžby v dole na 30 kilometrů čtverečních a těžba uhlí v hloubce až 330 metrů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

