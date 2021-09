Lipovská o růstu cen v ČR: Bankéři a politici dělali všechno pro to, aby začalo zdražování

https://cz.sputniknews.com/20210921/lipovska-o-rustu-cen-v-cr-bankeri-a-politici-delali-vsechno-pro-to-aby-zacalo-zdrazovani-15912044.html

Ceny potravin a služeb prudce rostou. Inflace v ČR tento měsíc stoupla o 4,1 procenta a je nyní nejvyšší od roku 2008. Čím je tento nepříznivý vývoj podmíněn a... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

Lipovská poznamenává, že ještě loni centrální bankéři a mnozí politici slibovali pokles cen, ale ve skutečnosti prý dělali všechno pro to, aby se začalo zdražovat, neboť mohou z toho čerpat zřejmé výhody.„Na zdražování přece nejvíce vydělávají dlužníci. Představte si, že dlužíte tři sta korun, když stojí chleba 30 Kč. Než peníze vrátíte, chleba zdraží na 50 korun. Jinými slovy, i když vrátíte celé dlužné tři stovky, ve skutečnosti jste si půjčili deset bochníků - ale vracíte jenom šest. Dlužník na zdražování vydělává, věřitel prodělává. A největším dlužníkem v naší zemi je náš stát. A věřitelem občan,“ podotýká Lipovská.Inflace podle ní vyhovuje vládě, protože je jedním ze způsobů, jak přenést na občany splátku svých dluhů. To, že vláda nese největší podíl viny na současné inflaci, dokládají podle Lipovské i ty konkrétní kroky, které vláda podnikla.Na vině je podle ní i evropská zelená politika. „Ve jménu boje proti oxidu uhličitému se zdražuje energie, zdražení cen energie se promítá do cen veškerého zboží a služeb. Green Deal je novodobý nástroj přerozdělování bohatství mezi lidmi. Nástroj, který ožebračí průmyslové země a dopadne nejtvrději na ty nejchudší, kteří se nemají jak bránit,“ domnívá se ekonomka.Ale co se týká české vlády, ta dodnes dělá všechno proto, aby bylo ještě ještě hůř, protože svými opatření přispívá například k tomu, že se začíná roztáčet tzv. mzdově-cenová spirála.„Tím, že chce zvýšit platy státním zaměstnancům, včetně úředníků, a tím, že chce zvýšit minimální mzdu, tlačí na růst mezd v celém hospodářství. Zaměstnavatelům nezbyde než toto zdražení výroby promítnout do cen zboží. Ty porostou – a my budeme opět potřebovat vyšší mzdy, abychom si mohli dovolit zaplatit základní životní potřeby,“ vysvětluje Lipovská.Česká národní banka se přitom pro řešení situace uchyluje výhradně ke zvýšení úrokové sazby, ale to také bude mít negativní dopad na občany. Nejprve to budou ti, kteří splácí hypotéku, pak stát, kterému se zdraží splácení státního dluhu, a tím nakonec i všichni ostatní.Nechat nadechnout ekonomiku by se podle ní dalo například zrušením minimálně třetiny všech úřednických míst ve státní správě, omezením papírování a stovky dalších překážek, které si vylobbovaly velké podniky. Důležité je prý i to, aby Česko začalo naplno obchodovat.„Není důvod, abychom dodržovali nesmyslné unijní sankce třeba vůči Rusku – podívejme se třeba na Německo, které je okázale ignoruje. Obchodovat musíme s každým, kdo za naše zboží platí,“ tvrdí Hana Lipovská.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

