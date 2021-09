https://cz.sputniknews.com/20210921/merkelova-prozradila-co-bude-delat-po-odchodu-z-funkce-15912589.html

Merkelová prozradila, co bude dělat po odchodu z funkce

Merkelová prozradila, co bude dělat po odchodu z funkce

Německá kancléřka Angela Merkelová vyvrátila informace o svém přestěhování do Hamburku po odchodu z funkce. Hovořila o tom v úterý na Rujáně. 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21T23:58+0200

2021-09-21T23:58+0200

2021-09-21T23:58+0200

Večer se ve městě Stralsund bude konat jedno z posledních velkých shromáždění současné volební kampaně v Německu za účasti německé kancléřky Angely Merkelové a předsedy vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armina Lascheta, který se bude ucházet o funkci předsedy vlády ve volbách do německého Bundestagu 26. září. Pro Merkelovou má zvláštní význam místní volební obvod číslo 15 Přední Pomořansko-Rujána/Přední Pomořansko-Greifswald. Od roku 1990 zde získala osmkrát přímý mandát ve volbách do německého Spolkového sněmu.Merkelová již dříve oznámila, že po volbách do Bundestagu v roce 2021 hodlá opustit politiku. Po volbách do Spolkového sněmu 26. září bude sestavena nová německá vláda a bude navržen nový kancléř.Merkelová vyvrátila zvěsti o úmyslu přestěhovat se do Hamburku poté, co opustí funkci kancléřky.Merkelová dodala, že jí „chybí Baltské moře“.Angela Merkelová (rodné příjmení Kasnerová) se narodila 17. července 1954 v Hamburku v rodině luteránského pastora a učitelky. Ve stejném roce se rodina přestěhovala do městečka Quitzow v NDR, kde otec Merkelové získal farnost. Později se rodina usadila ve městě Templin u Berlína.V roce 2000 se Merkelová stala předsedkyní strany Křesťanskodemokratické unie (CDU) (první žena v historii organizace, která zastávala tuto funkci). V letech 2002-2005 vedla frakci CDU/CSU. 22. listopadu 2005 zvolil Spolkový sněm Merkelovou do funkce spolkové kancléřky SRN a v tentýž den složila přísahu.Parlamentní volby v Německu se budou konat 26. září. Podle nejnovějších průzkumů vede Sociálně demokratická strana Německa, pro niž je připraveno hlasovat 25 % voličů, a 22 % voličů se chystá hlasovat pro konzervativní blok Křesťanskodemokratické unie a Křesťansko-sociální unie (CDU/CSU).Současná kancléřka Angela Merkelová již odmítla kandidovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

