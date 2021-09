https://cz.sputniknews.com/20210921/minimalni-mzda-18-tisic-nebude-podle-schillerove-je-to-mimo-debatu-15903388.html

Minimální mzda 18 tisíc nebude. Podle Schillerové je to mimo debatu

„Minimální mzda za naší vlády rostla. Ona sama o sobě není problém. Máme maximálně 150 000 lidí, kteří berou minimální mzdu. Pak ale máme osm stupňů zaručených mezd. Ty velké firmy si s tím poradí, ale pro ty malé a střední firmy to problém je. Růst o 18,4 procenta, jak navrhuje ČSSD, je mimo debatu,“ uvedl ministryně a dodala, že otázkou je, jestli premiér Andrej Babiš nenechá debatu o růstu minimální mzdy na novou vládu.Babiš již v pondělí uvedl, že tato varianta by byla nejlepší.Ministryně práce Jana Maláčová navrhuje, aby se minimální mzda zvýšila na 18 tisíc korun, ze současných 15 200 by tak šlo o navýšení o 18 procent. Maláčová v pondělí zopakovala, že na zvýšení trvá.Navýšení podporují odbory, zaměstnavatelé jsou však proti. Ti navrhují navýšení o 500 korun, tedy o inflaci. Na jednání tripartity byla v pondělí částka posunuta na 550 korun.S minimální mzdou se tak zvedají také zaručené mzdy, které jsou vypláceny v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a složitosti práce. Ve srovnání s minimální mzdou jde o její dvojnásobek. Podle návrhu by se tedy vyplácelo od 18 tisíc do 36 tisíc.Schillerová již dříve řekla, že výrazné navýšení by mohlo vést k propouštění lidí s nižším výdělkem. Maláčová si stojí za tím, že stát vybere víc na daních a odvodech a vyšší mzdy podpoří ekonomiku, protože lidé budou víc utrácet. Někteří ekonomové však varují před zdražováním a roztáčením inflační spirály.Finanční pomoc LitvěČeský ministr zahraničí Jakub Kulhánek při návštěvě ve Vilniusu prostřednictvím sociální sítě informoval, že v litevském hlavním městě stvrdil poskytnutí finanční pomoci ze strany České republiky pro Litvu na zajištění ochrany hranic před nelegální migrací.Na sociální síti Twitter zveřejnil Kulhánek několik příspěvků. V prvním z nich uvedl, že je situace na litevsko-běloruských hranicích znepokojivá. Vysvětlil, že s tamním ministrem zahraničí Gabrieliusem Landsbergisem a ministryní vnitra Agné Bilotaitéovou podepsali memorandum o poskytnutí financí na zajištění ochrany hranic. Litva chrání vnější hranici EU a zasluhuje si podle jeho slov veškerou podporu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

