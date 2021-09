https://cz.sputniknews.com/20210921/morawiecki-pokuta-za-dul-turow-velmi-poskozuje-polsko-ceske-vztahy-15907393.html

Morawiecki: Pokuta za důl Turów velmi poškozuje polsko-české vztahy

Morawiecki: Pokuta za důl Turów velmi poškozuje polsko-české vztahy

Rozhodnutí soudu EU potrestat Polsko za těžbu uhlí v dole Turów je velmi škodlivé pro polsko-české vztahy, řekl na úterní tiskové konferenci ve Varšavě polský... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

V pondělí soud Evropské unie v Lucembursku nařídil Polsku platit 500 tisíc eur denně jako pokutu až do ukončení těžby uhlí v dole Turów.„Myslím si, že toto rozhodnutí je velmi škodlivé pro polsko-české vztahy,“ řekl Morawiecki. „Polsko je dnes při současných cenách elektřiny dodavatelem stability pro celou Evropu,“ dodal.Předseda vlády zároveň potvrdil, že Polsko „nehodlá opustit provoz dolu Turów“ a bude se snažit dokázat nesprávnost rozhodnutí soudu EU. „Využijeme všech možností, včetně právnických, abychom dokázali nepřiměřenost tohoto rozhodnutí,“ řekl.Po dlouhých a neúspěšných pokusech dosáhnout dohody na různých úrovních s polskou stranou podaly české úřady letos v únoru stížnost k soudu EU s poukazem na to, že plánované rozšíření těžby uhlí na dole Turów ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele příhraničního Libereckého kraje.V důsledku toho soud EU v květnu nařídil polské straně, aby okamžitě zastavila veškeré práce v dole. Polský premiér Mateusz Morawiecki však v reakci na to uvedl, že jeho země toto rozhodnutí soudu EU nesplní, protože to má pro republiku velmi negativní důsledky.Proto se Česká republika obrátila k soudu EU s návrhem, aby ten uložil Polsku pokutu ve výši 5 milionů eur za každý den pokračující těžby uhlí v dole Turów.Polský důl Turów dodává vytěžené uhlí do sousední elektrárny, obojí je ve vlastnictví společnosti PGE, která chce pracovat v dole do roku 2044. Současně je v blízké budoucnosti plánováno rozšíření oblasti těžby v dole na 30 kilometrů čtverečních a těžba uhlí v hloubce až 330 metrů.

Červenáček Češko-polské vztahy nepoškozuje pokuta, ale tvrdošíjné trvání Polska na našem poškozování dolem, čehož je pokuta logickým vyústěním a to ještě problém nekončí. Nejdříve se tomu vidláci skoro posmívali. Také jim vůbec nevadí, že k nám stále distribuují nějaké vadné výrobky. Orient. 🐸🐸🐸🐸 2

Genadij . Ať se Poláci na darebáckou Evropskou unii vykašlou. Hlavně ať nic neplatí. Ať si na svém území těží uhlí podle svého. Kriminálníci ekoklima teroristé se musí hubit kde se vyskytnou. Jako ta nejhorší škodná. Uhlí je správné, benzín je správný nafta je správná. Solární panely a větrníky jsou zločin. Vodní elektrárny v správné, jaderné elektrárny správné. 2

