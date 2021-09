https://cz.sputniknews.com/20210921/nebezpecny-precedent-expremier-slovenska-se-vyjadril-k-zadrzeni-ruskeho-obcana-ceskem-15904040.html

„Nebezpečný precedent." Expremiér Slovenska se vyjádřil k zadržení ruského občana Českem

„Nebezpečný precedent.“ Expremiér Slovenska se vyjádřil k zadržení ruského občana Českem

Zadržení ruského občana Alexandra Frančettiho na pražském letišti na příkaz Ukrajiny je nebezpečný precedens vedoucí k tomu, že se brzy žádný občan RF nebude...

To však podle expremiéra Čarnogurského může postihnout nejen ty Rusy, kteří byli nějakým způsobem spojeni s událostmi Krymského jara.Slovenský politik se navíc domnívá, že kroky českých justičních orgánů proti Frančettimu byly dosud formálně v souladu se zákonem. „Ale jak objektivní jsou, to je věc druhá. Teď o tom nechci mluvit,“ dodal.Pokud by podle jeho názoru Česká republika vydala Frančettiho Ukrajině, pak by toporušilo mezinárodní právo o Interpolu, které zavazuje tuto organizaci zabývat se pouze trestními, ale nikoli politickými záležitostmi. Poukazuje také na to, že případ Frančettiho je čistě politické podstaty.To by ale nebylo vše. Následovala by další porušení.V neposlední řadě poukazuje na to, že Česká republika v poslední době udělala ve své zahraniční politice mnoho závažných chyb. „Nemohu tedy zaručit, že nevydá pana Frančettiho Ukrajině,“ poznamenal.Zadržení FrančettihoV neděli tiskový tajemník českého policejního prezidia Ondřej Moravčík sdělil agentuře RIA Novosti, že na letišti v Praze byl zadržen ruský občan na základě zatykače vydaného Ukrajinou. Tiskový tajemník ruského velvyslanectví v České republice Nikolaj Brjakin agentuře potvrdil, že zadrženým občanem Ruské federace je Alexandr Frančetti. Předseda vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandr Bastrykin dal pokyn k prostudování důvodů a právních základů tohoto zadržení.Ukrajinské ministerstvo zahraničí v pondělí sdělilo, že pracuje na dokončení postupů pro předání zadrženého do Kyjeva „k odpovědnosti za spáchání řady zločinů proti našemu státu“. Frančetti je na Krymu uváděn jako jeden z účastníků událostí Krymského jara, které znamenalo znovusjednocení poloostrova s Ruskem.Procedura vydání z České republiky do jiné země může trvat i déle než rok, záleží na práci soudů, řekl v pondělí agentuře RIA Novosti známý český advokát Petr Rudlovčák.Zmiňme, že sestra v Praze zadrženého Rusa Alexandra Frančettiho se obrátila na ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého požádala o pomoc. Ve své žádosti sestra Frančettiho žádá Putina o pomoc, aby se její bratr mohl vrátit do Ruska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vlastimil Matouš Teraz plne súhlasím s názorom pána Čarnogurského, aj keď v minulosti som s ním v mnoho nesúhlasil. 4

Rastislav Babušák Čarnogurský sa rád vyjadruje k "nespravodlivosti" v cudzích krajinách, no pri do neba volajúcej nespravodlivosti a nezákonnosti na Slovensku mlčí ako ryba! 3

