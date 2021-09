„Plavky nebo dentální nit?“ Verešová šokovala internet titěrnými plavkami. Není to už příliš?

https://cz.sputniknews.com/20210921/plavky-nebo-dentalni-nit-veresova-sokovala-internet-titernymi-plavkami-neni-to-uz-prilis-15892614.html

Dlouhé nohy, bujný dekolt, štíhlý pas, opálená kůže, dlouhé vlasy… Ano, to je Andrea Verešová. Jednačtyřicetiletá kráska má stále co nabídnout a tak se nebojí... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

Vypadá to, že pro Verešovou léto zdaleka nekončí. I přesto, že je již září, zásobuje své příznivce fotografiemi v plavkách od moře. Tentokrát lidi překvapila miniaturními plavkami.Není tedy divu, že více než popisek fotografie, zaujal fanoušky sám snímek. Verešová je na něm totiž neskutečně sexy.A nebyla sama, kdo ji obdivoval: „Nádherná postava. To lze jen závidět.“Spousta lidí také chválilo to, jak je Andrea v odhalování odvážná: „Tak tohle to si mohou dovolit jen krásné ženy. Vše na úrovni a decentní.“Někteří jí ale tak trochu naznačovali, že už to ale přehání a že si snad dělá srandu.Další muž pak srovnal to, jak chodily ženy oblékané dříve a jak je to nyní. „Dříve se zadeček schoval v kalhotách a dneska se kalhotky schovají v zadečku,“napsal.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

