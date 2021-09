https://cz.sputniknews.com/20210921/po-nasem-debaklu-v-afghanistanu-muze-taliban-sirit-islam-do-celeho-sveta-varuje-filip-15909108.html

Po našem debaklu v Afghánistánu může Tálibán šířit islám do celého světa, varuje Filip

Šéf komunistů Vojtěch Filip přišel s temným varováním. Porážka západní koalice v Afghánistánu může vést k expanzi islámu. To je podle něj důležitým volebním... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21T22:56+0200

Nejen migrační krize, ale pokračování civilizačního boje v Evropě. To vše může mít za následek „debakl a útěk z Afghánistánu“, řekl Filip v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Varoval, že vývoj situace v Afghánistánu může způsobit novou migrační krizi, takže se u nás mohou objevit Afghánci, Pákistánci a další lidé prchající ze střední a východní Asie. Hrozba migrace je podle něj „legitimním tématem říjnových voleb“.Cíl KSČM spočívá v obraně náboženské svobody i vědeckého pojetí světa. Podle něj by si Češi měli vážit vlastních dějin a přijmout jejich pozitivní i negativní peripetie. Zároveň Filip zdůraznil i možnost rozhodovat samostatně o vlastním osudu.Kritika spolupráce s Babišem je nepochopení marxismuV jiné části rozhovoru Filip přiznává, že tolerance menšinové vlády ANO a ČSSD preferencím strany, která balancuje na pětiprocentní hraně pro vstup do Sněmovny, mohla partaji uškodit. Přesto zastává názor, že to bylo správné rozhodnutí.Námitku, že levicová strana spolupracuje s miliardářem, odbyl tím, že někteří lidé nechápou základy marxismu, které podobnou spolupráci podle něj dovolují, což doložil historickým příkladem z prvních let existence sovětského Ruska.Připomeňme, že letos v dubnu komunisté vypověděli dohodu o toleranci vlády, kterou měli uzavřenou s hnutím ANO. Jednou z příčin bylo to, že KSČM chtěla část peněz z rozpočtu ministerstva obrany přesunout do státní rozpočtové rezervy. V rozhovoru Filip potvrdil, že se po volbách chystá opustit vedení strany.* teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ Koho zajímá komunismus a kdo chce chápat moderní komunismus, a jak to funguje, ten se radši podívá přímo do Číny, než na tu tu předvolební propagandu a slibotechnu v ČR. Když porovnám ty všechny předvolební stranické webové stránky, tak KSČM má nejlépe udělanou agendu a faktické formulace. O proti SPD, kde je vidět, že ty stránky dělá nějaký amatér asi doma po práci. Stránka "anobudelip" je uřvaná a primitivni a populistická, s typickým. "ahoj lidi.." a očividně stylově zaměřená na průměrné blbečky... Český komunisti jsou podle mě jediná možná volba, aby se ČR alespoň pohnula někam jinam z toho kapitalistickeho sajrajtu. A potom se modlit, aby komunisti ukázali, že to také tak umí, jako Číňani. 🇨🇿🇪🇺🇮🇱🕎👎🤮🚾🚾 52

Karel Adam Nějak nám Filip zaspal, islám se rychle šíří už padesát let a bez Talibanu. 2

