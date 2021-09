https://cz.sputniknews.com/20210921/podle-vojtecha-zdravotnictvi-vyslo-z-koronavirove-krize-posilene-philipp-ma-ale-par-vytek-15901904.html

Podle Vojtěcha zdravotnictví vyšlo z koronavirové krize posílené, Philipp má ale pár výtek

Podle Vojtěcha zdravotnictví vyšlo z koronavirové krize posílené, Philipp má ale pár výtek

V pořadu 360° na CNN Prima NEWS se setkal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s bývalým náměstkem zdravotnického resortu Tomem Philippem. Dotyční hovořili o... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21T12:49+0200

2021-09-21T12:49+0200

2021-09-21T12:49+0200

česko

epidemie

andrej babiš

debata

zdravotnictví

adam vojtěch

ministr zdravotnictví

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1085/57/10855753_0:58:1001:621_1920x0_80_0_0_571353b8e68c2d0e0d441c8af1f775c4.jpg

Ve zmiňovaném pořadu se téma točilo kolem zdravotnictví, a také vlivu koronavirové krize na něj. Dle Vojtěcha se v tomto nelehkém období ukázalo hned několik věcí, například, že přes to všechno zdravotnictví vyšlo z krize posílené.S dalším hostem, Tomem Philippem, se následně shodli na tom, že české zdravotnictví se naučilo krizovému řízení. Nicméně, ne ve všech názorech panovala shoda. Philipp měl totiž pár výtek.Dále přišla řeč na to, že dle Vojtěcha je pro zdravotnictví klíčová digitalizace. A s posílením digitalizace českého zdravotního systému jakožto nutné změny souhlasil i Philipp.Na jeho slova Vojtěch reagoval souhlasně a doplnil to tím, že už od svého příchodu na ministerstvo v roce 2017 se snaží prosadit posílení role praktických lékařů.Řeč tak následně přešla i na téma prevence, která je podle Vojtěcha základem všech nemocí.Jako jistý problém vnímá pacienty s chronickými problémy, kteří často nedodržují základní pravidla, což s sebou ve výsledku přináší komplikace, které jsou často velmi nákladné. Philipp vidí cestu v posílení programů zaměřených na prevenci, protože během pandemie došlo k jejich zmírnění.Stav českého zdravotnictvíPokud jde o stav současného zdravotnictví, o této otázce Vojtěch hovořil již ve čtvrtek na tiskové konferenci.Na čtvrteční akci byl přítomen také premiér Andrej Babiš, který prohlásil, že „v rámci covidu jsme viděli, jak robustní a skvělé je české zdravotnictví, máme výborné sestry i lékaře“.Když Babiš dostal prostor se vyjádřit, samozřejmě nezapomněl pochválit svou vládu za to, kolik peněz zdravotnictví poskytlaa jak velké odměny v celkové výši 14 miliard korun dala všem, kteří se starali o pacienty s covidem.S tímto jeho názorem by ale mnozí nesouhlasili, jelikož mnoho odborníků poukazuje na to, že právě Babišova vláda mohla za přeplněné nemocnice a smrt více než 30 tisíc lidí, kteří zemřeli v souvislosti s covidem. A to i přesto, že čeští zdravotníci opravdu dělali maximum.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

epidemie, andrej babiš, debata, zdravotnictví, adam vojtěch, ministr zdravotnictví, koronavirus