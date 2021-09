https://cz.sputniknews.com/20210921/prezident-brazilie-musel-jist-na-ulici-protoze-nebyl-ockovan-foto-15905027.html

Prezident Brazílie musel jíst na ulici, protože nebyl očkován. Foto

Prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara nepustili do newyorské restaurace, protože nebyl očkován proti covidu-19. Oznámila to agentura Reuters. 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21T13:33+0200

2021-09-21T13:33+0200

2021-09-21T13:33+0200

Hlava brazilského státu přicestoval do USA, aby se zúčastnil jednání 76. zasedání Valného shromáždění OSN. Při vstupu do budovy OSN není třeba předkládat certifikát o vakcinaci, v New Yorku je ale zakázána návštěva podniků veřejného stravování bez tohoto certifikátu.Starosta New Yorku Bill de Blasio vyzval dříve světové předáky, aby se nechali očkovat před návštěvou města. Se stejnou výzvou vystoupil také generální tajemník OSN António Guterres.Sedmdesáté šesté zasedání Valného shromáždění OSN bylo zahájeno 14. září. Hlavní akce letošního zasedání – týden vysoké úrovně – se má konat ve dnech 21. až 27. září.

