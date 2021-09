https://cz.sputniknews.com/20210921/trump-predpovedel-ze-se-usa-zmeni-v-zemi-tretiho-sveta-15907199.html

Trump předpověděl, že se USA změní v zemi třetího světa

Bývalý prezident USA Donald Trump předpověděl, že se Amerika změní „v zemi třetího světa“ kvůli pokračující migrační krizi na hranici s Mexikem. Jeho slova... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21T14:48+0200

2021-09-21T14:48+0200

2021-09-21T14:48+0200

svět

usa

migranti

donald trump

„Na naší hranici nebylo nikdy nic podobného tomu, co se tam děje nyní. Miliony lidí už dorazily, počet přijíždějících je ale mnohem větší!“ řekl bývalý prezident.Donald Trump dříve prohlásil, že se po inauguraci Joea Bidena Spojené státy „řítí do záhuby“, a proto už za tři roky čeká zemi konec.Guvernér Texasu vyzval Bidena, aby vyhlásil výjimečný stav kvůli přívalu migrantůGuvernér Texasu Greg Abbott zaslal včera prezidentovi USA Joeu Bidenovi dopis s výzvou, aby vyhlásil režim výjimečné situace v souvislosti s přívalem nelegálních migrantů na území tohoto státu. Důvodem k výzvě se staly události v pohraničním městečku Del Rio, na jehož předměstích se shromáždilo asi 16 tisíc uchazečů o azyl v USA, kteří žijí pod silničním mostem v očekávání vystavení dokladů pohraničními službami.Abbott tvrdí, že migranti, kteří pronikli do USA z Mexika přes řeku Rio Grande, potřebují potravu, vodu a léky, což jim úřady státu nemohou zabezpečit. Podle jeho informace se obyvatelstvo improvizovaného tábora zvýšilo ve dnech 15. až 18. září ze čtyř na 16 tisíc lidí, na nichž připadá pouhých 64 pracovníků pohraničních služeb.Podle informací médií tvoří většinu uchazečů o azyl občané Haiti. Po červencové vraždě prezidenta Jovenela Moise a po zemětřesení, které si vyžádalo v srpnu životy více než dvou tisíců lidí, rozšířily USA na vystěhovalce z tohoto ostrovního státu „dočasně chráněný status“, který je chrání před vyhoštěním do vlasti v průběhu roku a půl. Chráněného statusu ale mohou využít jenom ti, kdo se nacházejí v USA stále od 3. srpna. Vyplývá to z publikace ve federálním registru.Po krizi v Del Riu obnovily americké úřady deportační lety na Haiti a chystají zapojit vojáky do přepravy obyvatel tábora do jiných oblastí Spojených států, kde se jimi budou zabývat pohraniční a migrační služby.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zdeněk Krátký Je na čase, aby američané taky okusili medicínu, kterou nutili "demokraticky" evropanům. Tady má Trump pravdu, sype se jim to, jako domeček z karet. 😊 7483

❌➗➖➕ USA jsou řídícím centrem dolaru.. A čeká je hlavně finanční krize, která ale tentokrát už nikoho jiného neohrozí než jenom všechny USraelské kapitalistické blbečky 🤩🤩🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 9

4

usa

