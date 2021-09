https://cz.sputniknews.com/20210921/usa-uvalily-sankce-na-platformu-pro-vymenu-kryptomen-registrovanou-v-rusku-a-cesku-15909584.html

USA uvalily sankce na platformu pro výměnu kryptoměn registrovanou v Rusku a Česku

Spojené státy americké uvalily sankce na platformu pro výměnu kryptoměn SUEX OTC s.r.o., registrovanou v Ruské federaci a České republice. V úterý o tom... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

Společnost, která je podle Washingtonu registrována v Moskvě a Praze, byla uvedena na sankční seznam kvůli podezření z účasti na poskytování finančních transakcí hackerům, specializujícím se na vydírání a požadování výkupného od obětí.Dané ministerstvo uvádí, že v důsledku sankcí jsou majetek a aktiva společnosti ve Spojených státech blokovány a americkým občanům je zakázána spolupráce s platformou.

Kdo ví jak to je. Zda se nejedná jen o likvidaci, někoho, kdo není pod kontrolou USA a kdo by mohl způsobil odliv měny jinde, kde to USA nedovolí.

