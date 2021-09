https://cz.sputniknews.com/20210921/uvk-oznamila-konecne-vysledky-voleb-v-rusku-pri-hlasovani-v-praze-ziskali-nejvice-hlasu-komunisti-15902980.html

ÚVK oznámila konečné výsledky voleb v Rusku. Při hlasování v Praze získali nejvíce hlasů komunisti

ÚVK oznámila konečné výsledky voleb v Rusku. Při hlasování v Praze získali nejvíce hlasů komunisti

Podle Ústřední volební komise (ÚVK) po zpracování sta procent hlasovacích lístků vyhrála volby do Státní dumy dle stranických seznamů strana Jednotné Rusko se... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

Po vítězné straně Jednotné Rusko se na druhé příčce umístila Komunistická strana Ruské federace se ziskem 18,93 procenta hlasů. Trojici lídrů uzavřela Liberálně-demokratická strana Ruska s výsledkem 7,55 procenta hlasů.Do první pětice se dostala také strana Spravedlivé Rusko - za pravdu, pro kterou hlasovalo celkem 7,46 % voličů. V neposlední řadě pátou příčku obsadila strana Noví lidé se ziskem 5,32 procenta hlasů.Ve federálním okrsku se tedy do Státní dumy dostane pět stran, které překonaly pětiprocentní volební hranici.Volby do Státní dumy v okrsku v PrazeZa zmínku stojí i to, že ve volbách do Státní dumy Ruské federace ve volební místnosti otevřené v Ruském centru pro vědu a kulturu v Praze získala největší počet hlasů Komunistická strana RF - 609 hlasů. Prohlásil to mluvčí ruského velvyslanectví v České republice Nikolaj Brjakin.Jednomandátové okrskyZmiňme, že do dolní komory parlamentu v jednomandátových okrscích vstupují zástupci sedmi politických hnutí.Kandidáti za Jednotné Rusko ve volbách do Státní dumy zvítězili ve 198 volebních jednomandátových okrscích. Komunistická strana Ruské federace má podle výsledků celkem devět kandidátů, Spravedlivé Rusko – za pravdu osm kandidátů a Liberálně-demokratická strana Ruska má dva kandidáty.Kromě toho po jednom kandidátovi získaly také politické strany Vlast, Občanská platforma a Strana růstu. Konkrétně je řeč o Alexeji Žuravlevovi, Rifatovi Šajchutdinově a Oksaně Dmitrijevové.Podle údajů Ústřední volební komise se do dolní komory parlamentu v jednomandátových obvodech dostane také pět samozvaných kandidátů. Z toho tři jsou v Moskvě (Anatolij Wasserman, Oleg Leonov, Dmitrij Pevcov), jeden v Adygejské republice(Vladislav Reznik) a jeden v Republice Krym (Leonid Babašov).Připomeňme, že hlasování ve volbách do Státní dumy a místní volby proběhly v Rusku ve dnech od 17. do 19. září 2021. Volební účast přesáhla 51 procent.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Komunisté v Rusku jsou neškodní, jen divadlo před volbami, nikdy nehlasovali proti "Jednotnému Rusku" a vždy podpořili ve všem Vláďu Putina. 5

rusko

2021

Zprávy

