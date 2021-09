https://cz.sputniknews.com/20210921/v-cr-brzy-zacne-topna-sezona-teplo-se-ale-letos-lidem-zrejme-prodrazi-15901642.html

V ČR brzy začne topná sezóna. Teplo se ale letos lidem zřejmě prodraží

Obecně platí, že teplárny začínají s topnou sezónou každé září. Děje se takve chvíli, kdy dva dny po sobě klesne teplota pod třináct stupňů. V takovém případě technici zamířído výměníkových stanic, kde zařízení zprovozní.K věci se v pondělí vyslovil také mluvčí Teplárenského sdružení České republiky Pavel Kaufmann, který poznamenal, že to vypadá to, že se v těchto dnech přidají všechny teplárny, jelikož má nyní být nejchladnější den. Loni to bylo 25. září.Zmiňme, že včera začala například topná sezona v Ústí nad Labem, Brně nebo ve Zlíně. I zde se tak stalo o několik dní dříve než loni.Za teplo si lidé připlatíNicméně, uvádí se, že letos se teplo lidem prodraží. Podle stávajících odhadů totiž průměrná domácnost za teplo utratí následující zimu asi o tisíc korun víc než loni. Pro srovnání - za současných cen zaplatí průměrná domácnost za teplo asi patnáct tisíc korun ročně. Teď to ale bude pravděpodobně víc.Pokud jde ale o topnou sezónu, je dost možné, že teplárny v Česku dodávky ještě na nějakou dobu přeruší. Vše se bude odvíjet od toho, zda se ještě výrazněji zvednou teploty, nebo už zůstanou pod třinácti stupni.

