V EU navrhli zrevidovat partnerství s USA

V EU navrhli zrevidovat partnerství s USA

Evropská unie může zrevidovat své partnerství s USA na pozadí situace se založením AUKUS a napětí ve vztazích mezi Francií a zeměmi nového sdružení, prohlásil... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

„V Evropě sílí samozřejmě pocit, že se v našich transatlantických vztazích něco porouchalo. Je pravda, že slyšíme v Evropě názory, že po tom, co se stalo v posledních dvou měsících, by snad bylo dobré zrevidovat všechno, co děláme, i naše partnerství,“ řekl Breton v rozhovoru pro list The Financial Times.Okomentoval situaci poté, co se Francie rozhodla, že bude pobízet Brusel k odročení zasedání Rady EU-USA pro obchod a technologie, protože je Francie „rozhněvána“ situací kolem ponorek v souvislosti s dohodou mezi USA, Austrálií a Británií. Schůzka se měla v září konat v americkém Pittsburghu.„V této radě je mnoho očividných věcí v otázce o tom, co můžeme a co budeme schopni dát USA, ale ne vždy je jasné, co nám mohou dát USA. Pevně věřím ve spolupráci mezi USA a Evropou, protože máme mnoho společných zájmů. A když se tyto naše společné zájmy shodují se zájmy Evropy, tak proč by ne? To partnerství jim ale musí odpovídat,“ podotkl.Austrálie uzavřela partnerství s Velkou Británií a USA v oblasti obrany a bezpečnosti AUKUS a oznámila odstoupení od dohody o ponorkách s francouzskou společností Naval Group. Dohoda v hodnotě 56 miliard eur, která byla označována za „kontrakt století“, předpokládala výstavbu 12 útočných ponorek třídy Barracuda.Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian označil dříve rozhodnutí Austrálie o zrušení dohody za „ránu do zad“ a řekl, že je „rozzuřen“. Paříž čeká na vysvětlení jak ze strany Austrálie, tak i ze strany USA. Státní tajemník při francouzském ministerstvu zahraničí Clément Beaune prohlásil, že Evropa má upevňovat strategickou autonomii a obranu po incidentu s Austrálií.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

