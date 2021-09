https://cz.sputniknews.com/20210921/v-kazachstanu-byl-odhalen-nigerijsky-kmen-covidu-19-15904471.html

V Kazachstánu byl odhalen „nigerijský“ kmen covidu-19

V Kazachstánu byl odhalen „nigerijský“ kmen covidu-19

Ministr zdravotnictví Kazachstánu Alexej Tsoi dnes oznámil, že v Kazachstánu byla zjištěna cirkulace Eta kmene koronaviru (nigerijský kmen).

Podle jeho slov pokračuje ministerstvo v práci na zjišťování cirkulace v zemi různých kmenů koronaviru. Provedlo mj. genetický výzkum koronavirové infekce metodou sekvenování kladných laboratorních vzorků získaných od nemocných covidem-19 v červenci a srpnu letošního roku.„Podle výsledků sekvénování byla v 96 vzorcích v Republice Kazachstánu zjištěna cirkulace kmenů Delta (indický kmen) – 57 (59,4 %), Alfa (britský) – 24 (25 %), wuchanský – 10 (10,4 %) a Eta (nigerijský) – 5 (5,2 %),“ napsal Tsoi na Facebooku.Podle jeho slov byla cirkulace Eta kmene zjištěna ve čtyřech regionech země. „Objevení Eta kmene bylo oznámeno v prosinci roku 2020, první případy onemocnění byly zaznamenány v Nigérii a ve Velké Británii. Podle údajů Světové zdravotnické organizace do 15. září 2021 byl Eta kmen zjištěn v 77 zemích světa, podle kategorie WHO patří ke kmenům, které vyžadují pozorování,“ oznámil ministr.Informoval také o tom, že klinické příznaky nového kmene jsou stejné jako u Alfa (britského) a Beta (jihoafrického) kmenů – vysoká teplota, kašel, ztráta čichu a chutě a také těžší průběh.Vědci varují před nebezpečím nových kmenů koronaviruV polovině února uveřejnili odborníci z amerického Národního institutu pro studium alergií a infekčních nemocí (NIAID) pod vedením hlavního specialisty na infekční choroby ve Spojených státech Anthonyho Fauciho v časopise JAMA (The Journal of the American Medical Association) článek, v němž popisují proces vzniku mutací SARS-CoV-2 a také vyjadřují obavy ohledně účinnosti již registrovaných vakcín proti novým kmenům koronaviru.Objevující se údaje o těchto variantách svědčí o tom, že mají zvýšenou přenositelnost a virulenci, což znamená, že se šíří a přenášejí rychleji a snadněji. Podle autorů článku mohou nové kmeny nést několik různých mutací, z nichž nejnebezpečnější jsou změny v hrotovém proteinu viru, jehož pomocí vstupuje vir do buněk a infikuje je. Právě na tento protein se zaměřuje mnoho vakcín proti covidu-19 a jeho mutace mohou snižovat účinnost vakcín.Australští biologové nedávno také zjistili, že vznik v poslední době několika nebezpečnějších variant koronaviru SARS-CoV-2 souvisí se zvýšením rychlosti jeho evoluce. Výsledky ukázaly, že se rychlost evoluce SARS-CoV-2 značně různí u různých variant a že vznik nových variant závisí v mnohém na jejím epizodickém zvýšení. Vědci zjistili, že se tato rychlost stává v jednotlivých obdobích čtyřikrát vyšší než filogenetická. V důsledku toho vznikají nové varianty během několika týdnů a ne několika měsíců, jak by se dalo očekávat na základě celkového tempa evoluce.Vědci připomněli, že velký význam pro evoluční a epidemiologický monitoring SARS-CoV-2 má stálé sekvenování jeho genomu za účelem zjištění rychlosti evoluce virových VOC a kontrolu vzniku nových variant koronaviru.„Naše výsledky zdůrazňují závažnost monitoringu molekulární evoluce viru jako prostředku pro pochopení okolností, za kterých mohou vznikat varianty vzbuzující znepokojení,“ napsali biologové.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

