V Súdánu byl podniknut neúspěšný pokus o státní převrat

V Súdánu byl podniknut neúspěšný pokus o státní převrat

Súdánská armáda prohlásila, že bylo zabráněno pokusu o státní převrat, oznámila média.

„Pokus zkrachoval. Národ se musí bránit,“ cituje portál Al Mayadeen mluvčího Přechodné suverénní rady Súdánské republiky.Dodává se, že důstojníci, kteří plánovali svrhnout nynější moc, byli zatčeni. Tanky uzavřely příjezdovou cestu k mostu Omdurman v Chartúmu nedaleko parlamentu. V současné době je situace pod kontrolou, řekl v závěru zdroj televizní stanice.Vysoce postavený místní zdroj Sputniku potvrdil tuto informaci a dodal, že zabránit záporným následkům v mnohém pomohla rozvědka.Televize Al Jazeera s odkazem na zdroj v súdánské vládě dodala, že v Súdánu už zadrželi přes 40 důstojníků, kteří se podíleli na pokusu o převrat. Zatýkání přitom stále pokračuje.Situace v SúdánuV dubnu roku 2019 došlo v Súdánu k vojenskému převratu vyvolaném hromadnými protestními akcemi lidu, které začaly v prosinci 2018 na pozadí hluboké hospodářské krize a snížení životní úrovně. Protesty začaly požadavkem, aby byla snížena cena chleba. Nakonec však přerostly až do požadavku na výměnu režimu země. Prezident Umar al-Bašír, který řídil zemi 30 let, byl zatčen. Vládu převzala přechodná vojenská rada tvořená armádou. Ta prohlásila, že do dvou let převede vedení na zvolené úřady.Vojenské a civilní úřady se dohodly na přechodném období pro realizaci rozsáhlých politických a ekonomických reforem.Opozice nesouhlasila s vojenským plánem, a nadále pokračovala v protestech. V Súdánu začala jednání o budoucím uspořádání mezi vojenskou radou a zástupci opozice. Po vyhrocení situace, kdy armáda v Súdánu rozehnala část stanového tábora demonstrantů v Chartúmu, opoziční jednání s bezpečnostními silami skončila. Dialog se obnovil až po zásahu prostředníků z Africké unie.Koncem srpna téhož roku předseda přechodné vojenské rady Abdel Fattah al-Burhan složil přísahu jakožto předseda Suverénní rady státu a novým premiérem se stal Abdalla Hamdok.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

