Vědci informovali o silné kolizi ve vesmíru

Astronomové zaznamenali srážku neznámého vesmírného objektu s Jupiterem, píše vědecký portál Phys.org. 21.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-21T07:18+0200

Stalo se to 13. září. O záblesku na Jupiteru informovali amatérští astronomové. Prvním byl Brazilec José Luis Pereira a o den později jeho slova potvrdil Harald Paleske z Německa. Podařilo se jim pořídit fotografie a videa, které předložili vědecké komunitě ke zkoumání.Marc Delcroix, vedoucí výzkumný pracovník NTT Communication Science Laboratories v Kjótu, prozkoumal veškeré dostupné záběry.Podle jeho názoru by objekt, který zasáhl největší planetu sluneční soustavy, mohl být pozůstatkem větší komety nebo asteroidu. Nebeské těleso bylo pravděpodobně zachyceno gravitací Jupitera a poté se rozpadlo na několik částí.Výzkumník pochválil vědeckou komunitu za informace o události a zdůraznil, že díky moderním technologiím pro vzájemnou výměnu údajů se propast mezi základním a aplikovaným výzkumem znatelně zmenšuje.Článek upřesňuje, že poprvé vědci přímo pozorovali mimozemskou srážku objektů ve sluneční soustavě v roce 1994. Tehdy narazily do Jupitera úlomky komety SL9, která se vlivem gravitace plynového obra rozpadla na kusy. Vědci se domnívají, že k takovým kolizím dochází neustále.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

