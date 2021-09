https://cz.sputniknews.com/20210921/zvrat-na-slovensku-prokurator-zrusil-stihani-novinaru-todove-a-cikovskeho-15908034.html

Zvrat na Slovensku: Prokurátor zrušil stíhání novinářů Tódové a Čikovského

Slovenská policie před několika dny vznesla obvinění proti dvěma novinářům Denníku N kvůli odhalení utajovaných informací v jednom ze článků od roku 2018... 21.09.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že obvinění bylo zrušeno poté, co generální prokurátor Maroš Žilinka nechal případ prozkoumat. Krajský prokurátor po prozkoumání vyšetřovacího spisu usnesení vyhodnotil jako nezákonné a neopodstatněné a zrušil jej. Tódové a Čikovskému přitom hrozil až rok vězení. Informoval o tom mluvčí Generální prokuratury Dalibor Skladan.Dnes má ale celá kauza trochu jinou dohru, než by si mnozí představovali.Za zmínku stojí, že proti obvinění novinářů, podanému 14. září, protestovali vydavatelé a šéfredaktoři většiny slovenských médií.Obvinění a dění okoloPřed třemi lety v Denníku N vyšel článek, v němž novináři Monika Tódová a Konštantin Čikovský s odkazem na své zdroje psali o tom, že se bývalý novinář a hlava kontrarozvědky Slovenské informační služby Peter Tóth přiznal, že sledoval několik novinářů na pokyn podnikatele Mariana Kočnera. Mezi zmiňovanými novináři byl přitom i Ján Kuciak, který byl později zavražděn spolu se svou přítelkyní Martinou Kušnírovou. Petr Tóth později tvrdil, že o plánované vraždě Kuciaka nic nevěděl.Před několika dny vyšetřovatel slovenské policie František Spusta na pokyn prokuratury Bratislavy obvinil dva novináře Denníku N, Moniku Tódovou a Konštantina Čikovského, z vyzrazení totožnosti utajovaného svědka v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Trestní oznámení na policii podal sám Petr Tóth, který si myslí, že obsah článku z roku 2018 prozrazující jeho totožnost mohl ohrozit jeho život. Na začátku slovenská policie odmítla přijmout trestní oznámení od Tótha, později ale dotyčný podal stížnost na prokuraturu, která nařídila vznést obvinění proti dvěma slovenským novinářům.Již dříve s k věci vyjádřil šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný, který nesouhlasí s tím, že Tóth byl utajovaným svědkem. Podle jeho názoru je Petr Tóth spolupachatelem trestného činu a odhalení této skutečnosti v médiích nebylo v rozporu se zákonem.Blaha a jeho názor na věcZmiňme, že obvinění dvou novinářů slovenského Denníku N okomentoval poslanec NR SR Ľuboš Blaha, který uvedl, že předpokládá, že vyšetřovatel, který vznesl obvinění proti Čikovskému a Tódové může narazit na velký tlak ze strany liberálních skupin.Kdyby dle slovenského poslance na Slovensku fungovala spravedlnost, Tódová by už byla v koluzní vazbě. Blaha totiž nemá sebemenší pochyby o tom, že novinářka Denníku N porušovala zákon a měly ba stanout před soudem.

