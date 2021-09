https://cz.sputniknews.com/20210922/australii-doslo-k-silnemu-zemetreseni-zritilo-se-temer-pet-desitek-domu-15913640.html

V Austrálii došlo k silnému zemětřesení. Zřítilo se téměř pět desítek domů

V Austrálii došlo k silnému zemětřesení. Zřítilo se téměř pět desítek domů

Australským státem Viktorie dnes ráno otřáslo silné zemětřesení, geologická služba země informuje o síle šesti stupňů. Stanice ABC informuje o významných... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-22T07:44+0200

2021-09-22T07:44+0200

2021-09-22T09:27+0200

svět

zemětřesení

austrálie

melbourne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/15913615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9a2ba17a16aea6bcb8558704e109263.jpg

Australský premiér Scott Morrison uvedl, že nejsou hlášena vážná zranění nebo něco horšího. Zároveň dodal, že otřes vyděsil mnoho lidí, protože zemětřesení na jihu Austrálie nejsou tak častá.Místní média uvádí, že otřesy pocítila obě největší města – Sydney a Melbourne, kde bylo evakuováno několik bytových domů. Odsud jsou také hlášeny škody na budovách a majetku. Podle ABC se mělo zřítit 45 domůOtřes podle médií trval 15 až 20 sekund, ohnisko se nacházelo ve venkovské oblasti asi 190 kilometrů od Melbourne. Geologové uvádí, že šlo o jedno z nejsilnějších zemětřesení v Austrálii za poslední stovky let. Po nejsilnějším otřesu následovaly dotřesy.Média také uvádí, že do některých regionů byly vyslány vrtulníky, které mají ocenit případné škody. V některých oblastech jsou vytvářeny centra pomoci pro občany. Některé regiony mají problémy s dodávkami elektřiny.Zemětřesení v MexikuZemětřesení o síle 7,1 stupňů zasáhlo na začátku září jih Mexika, silné otřesy byly cítit i v hlavním městě Ciudad de México. Epicentrum otřesů bylo 11 kilometrů jihovýchodně od přímořského letoviska Acapulco.Podle starostky hlavního města Ciduad de México Claudie Sheinbaumové zemětřesení v metropoli škody nenapáchalo.Korespondent Sputniku z místa uváděl, že lidé, kteří vyběhli ze svých domovů, zůstávali v ulicích města i po zemětřesení, s návratem do svých domovů nespěchali nehledě na déšť. Občané byli varováni před možnými dotřesy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210908/v-mexiku-doslo-k-silnemu-zemetreseni-epicentrum-bylo-u-primorskeho-letoviska-acapulco-video-15760659.html

Zdeněk Černý Ti Číňani -)) 6

Červenáček Australská země se otřásá ostudou za tu krádež ponorek Frantíkům. Nekolabují tam klokani ? 🐸🐸🐸🐸 3

2

austrálie

melbourne

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zemětřesení, austrálie, melbourne