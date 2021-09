https://cz.sputniknews.com/20210922/babis-jede-do-madarska-s-darky-chce-pomoci-madarske-vlade-v-ochrane-hranic-proti-migrantum-15920372.html

Babiš jede do Maďarska s dárky. Chce pomoci maďarské vládě v ochraně hranic proti migrantům

Babiš jede do Maďarska s dárky. Chce pomoci maďarské vládě v ochraně hranic proti migrantům

Andrej Babiš dnes na dva dny zavítal do Maďarska, aby se zúčastnil čtvrtého ročníku Demografického summitu, kde se v rámci řešení současné demografické krize... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Premiér před odletem do Maďarska zdůraznil, že považuje nelegální migraci za stále aktuální problém, protože Maďaři musí každý měsíc zadržovat téměř 20 tisíc ilegálních migrantů.„Dnes letím za Viktorem Orbánem na hranici, kde postavili plot proti ilegálním migrantům. Od 1. 1. 2021 do 21. 9. 2021 jich tu zastavili už 76 176, plus 752 převaděčů. Vloni za stejnou dobu 22 882 ilegálních migrantů a 281 převaděčů,” uvedl Babiš na Twitteru.„Je třeba se tomu bránit, protože s migranty přichází i teroristé a pašeráci na převádění migrantů vydělávají miliardy eur,” řekl premiér novinářům.Český premiér také dodal, že Česká republika by podle něj měla nějakým způsobem pomoct Maďarsku, vzhledem k čemuž Babiš rozhodl přivézt maďarské armádě dar v podobě dvou vytápěných stanů a několik dalších vojenských stanů.Nelegální migrace v MaďarskuMaďarsko leží na takzvané balkánské trase. Podle informací evropské agentury Frontex na této trase pouze během prvních šesti měsíců tohoto roku došlo k více než 18 tisícům pokusům o nelegální překročení hranice. Nejčastěji se jednalo o Syřany (téměř 11 tisíc lidí), Afghánce (přes 2 tisíce lidí), Maročany (476 lidí) a Libyjce (269 lidí). Národnost více než tří tisíc lidí se nepodařilo identifikovat.Jak vyplývá ze statistiky maďarské policie, v posledních třech letech v Maďarsku narůstá počet pokusů o nelegální překročení hranice.Pokud v roce 2018 bylo zaznamenáno 1 436 pokusů o nelegální překročení, tak v roce 2019 se jejich počet zvýšil na 1 779. V pandemickém roce 2020 bylo zaznamenáno 3 081 pokusů o překročení hranice. Za první polovinu letošního roku policisté a vojáci zabránili 1 637 pokusům o nelegální překročení hranice. Ve srovnáním se stejným obdobím minulého roku se jedná o 40% nárůst.Přesto se jedná o méně případů než v roce 2015, na který připadá vrchol migrační krize. Tehdy bylo zaznamenáno přes 400 tisíc pokusů o nelegální překročení hranice.Třetím nejčastějším místem, kudy se nelegální migranti snaží dostat do Maďarska, je jižní župa Csongrád. Nejvíce případů je ovšem zaznamenáno v župě Sabolčsko na východě země u hranic Slovenska, Rumunska a Ukrajiny. Druhým nejčastějším místem je župa Csongrád na hranici Srbska a Rumunska.Nejčastěji se nelegální migranti snaží dostat do země z Ukrajiny a Rumunska. Z hlediska národnosti nejvíce pokusů o nelegální překročení hranice podnikají Syřané, Afghánci a Rumuni.Kvůli své politice vůči uprchlíkům je Maďarsko častým terčem kritiky Evropské unie i lidskoprávních organizací. V červnu 2020 byl v zemi například přijat zákon, který zakazuje žádat o azyl na území Maďarska. Místo toho se žádosti o azyl mají vyřizovat v předem určených ambasádách mimo země EU.V prosinci minulého roku Evropský soudní dvůr rozhodl, že restriktivní azylová politika porušuje právo EU. Konkrétně se jedná o zamezení podávání žádosti o azyl na srbsko-maďarské hranici a násilnou detenci žadatelů o azyl v tranzitní zóně. Maďarsko rovněž podle soudu nerespektuje právo zůstat v zemi během odvolání v případě zamítnutí azylu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

jjjarda Babiš je podvraták. Bojí se Bruselu. Udělal to tak,,Aby se vlk nažral a koza zůstala celá" Pokud by byl přímí chlap a myslel to z boji proti imigraci vážně, tak pomůže Madarsku vojákama, ktřeří jsou staženi z Afghánistánu. Babiš je prolhaná krysa, která už nesmí být premiérem a zastupovat ČR. 3

Dědouch2 Stany maďarům s ochranou hranic pomůžou? Na ochranu hranic proti nelegálnímu přechodu agresora, se obvykle používají kulomety. Ty by pomohly. 2

