Černošický úřad vydal rozhodnutí v kauze střetu zájmů Andreje Babiše. Poslal ho zmocněnci premiéra

Dnes Městský úřad v Černošicích poslal zmocněnci Babiše své rozhodnutí ohledně řízení o přestupku proti zákonu o střetu zájmů ze strany předsedy české vlády... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

Před dvěma lety černošický úřad v obdobném řízení dal Andreji Babišovi pokutu ve výši 200 tisíc korun, následně však český premiér proti tomuto rozhodnutí podal odvolání a Krajský úřad Středočeského kraje celé řízení zastavil s odůvodněním, že střet zájmů Babiše prokázán nebyl. Připomeňme, že v rámci tohoto řízení Babiš čelil obvinění z toho, že stále ovládá a má bezprostřední vliv na mediální společnosti spadající pod holdingový konglomerát Agrofert, a to nehledě na to, že ho vložil do svěřeneckého fondu. Jednalo se například o mediální společnosti MAFRA a Londa.Nicméně v lednu letošního roku česká pobočka organizace Transparency International podala na černošický úřad oznámení o skutečnostech, které mohly svědčit o spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů ze strany Andreje Babiše. V souvislosti s tím Městský úřad Černošice zahájil nové řízení. Dnes černošický úřad oznámil, že odeslal zmocněnci Andreje Babiše své rozhodnutí v rámci daného řízení. Obsah dokumentu však nebyl zveřejněn.Odmítnutí české žádosti ze strany EKVčera jsme psali o tom, že Evropská komise měla odmítnout českou žádost o odklad 60 dní ohledně vyjádření, jak Česko zlepšilo kontrolu střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Jak uváděl iROZHLAS.cz, konečnou lhůtu komise stanovila na středu 22. září.Již v srpnu Evropská komise varovala, že pokud nebudou opatření zlepšena, může dojít k zastavení dotací. Z dubnové závěrečné auditní zprávy vyplynulo, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože podle Evropské komise ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů, zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš však obvinění popírá.Do 8. září měly české úřady poslat dopis s informacemi, jak aktuálně probíhá kontrola střetu zájmů. Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou v prvním zářijovém týdnu požádalo o posunutí termínu, nyní musí ministerstvo reagovat do středy a není jasné, jestli to stihne.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

