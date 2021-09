Česko nejspíš čeká omezení pozemního TV vysílání. Ke změnám by mohlo dojít již za pár let

https://cz.sputniknews.com/20210922/cesko-nejspis-ceka-omezeni-pozemniho-tv-vysilani-ke-zmenam-by-mohlo-dojit-jiz-za-par-let-15918509.html

Zmiňme, že v současné době funguje na frekvencích 600 MHz značná část digitálních multiplexů. Ty sem přešly poté, co stát vyhradil frekvenční pásmo 700 MHz pro mobilní sítě 5G. A pokud jde o budoucnost daného pásma, mělo by se o ní rozhodovat na Světové radiokomunikační konferenci. Ta proběhne v roce 2023.V souvislosti s tím Hana Továrková vyzdvihla, že Česká republika je v Evropě s vysokým podílem příjmu signálu z pozemních vysílačů opravdový unikát. Terestrický bezplatný příjem totiž využívá 55 procent domácností, zatímco v ostatních státech jsou to jednotky procent. Ekonomicky je podle jejího mínění nerentabilní provozovat vedle sebe pozemní vysílání a šíření televize po internetu.Dodala také, že debata o strategii státu v této oblasti a pozici ČR pro mezinárodní konferenci se uskuteční až po volbách. Mimo to zmínila, že nejsou žádné záruky toho, že úřad prodlouží vysílací licence, jež skončí v roce 2030.Své k věci řekl i Vít Vážan, generální ředitel Českých Radiokomunikací (ČRa), které jsou dominantním provozovatelem televizních vysílačů. Ten je toho názoru, že pozemní vysílání je pro diváky jediným způsobem bezplatného příjmu televize.ČRa jsou dominantním provozovatelem televizních vysílačů.Generální ředitel České televize Petr Dvořák se domnívá, že v budoucnu bude záležet na mediální legislativě, kde v té současné je prioritou terestrický příjem vysílání prostřednictvím TV přijímačů. Z koncesionářských poplatků za TV přijímač je pak financovaná Česká televize.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

kestrel Proboha, zrušte už to ČT, co nám lije do hlav cizí sračky zta naše peníze.... 1

JN1551 JN1551 moje řeč. 0

