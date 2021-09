https://cz.sputniknews.com/20210922/cesko-predobjednalo-vakciny-pfizer-pro-deti-ve-veku-5-az-11-let-musi-to-schvalit-ema-rika-vojtech-15918254.html

Česko předobjednalo vakcíny Pfizer pro děti ve věku 5 až 11 let. Musí to schválit EMA, říká Vojtěch

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch informoval o tom, že se Česko rozhodlo předobjednat očkovací preparát od firem Pfizer/BioNTech pro zhruba 700 tisíc... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

České ministerstvo zdravotnictví se již začalo připravovat na očkování další věkové skupiny, a sice dětí ve věku od 5 do 11 let. Jak dnes sdělil šéf zdravotnického resortu Adam Vojtěch, Česko poslalo předobjednávku pro nákup vakcín pro 700 tisíc dětí v této věkové kategoriи. Jedná se o očkovací látku firmy Pfizer, jejíž představitelé již dříve tvrdili, že vakcína je bezpečná a účinná pro děti ve věku od 5 až do 11 let. V současné době Pfizer a BioNTech připravují veškerá potřebná data pro Evropskou lékovou agenturu.Adam Vojtěch ve svém komentáři pro česká média zdůraznil, že očkování dětí z dané věkové skupiny bude možné až poté, co Evropská léková agentura potvrdí, že jejich vakcinace je bezpečná.Český ministr nevylučuje, že v případě schválení ze strany EMA bude Česko schopné proočkovat populaci v tomto věku, velkou roli v tom bude hrát i pozice rodičů. Podle slov Vojtěcha předobjednané očkovací látky stačily k naočkování přes 80 % dětí z této věkové kategorie.Očkování dětí na SlovenskuPřipomeňme, že Slovensko již před dvěma týdny dalo zelenou očkování dětí ve věku od 5 do 11 let, tamní resort zdravotnictví se totiž rozhodl nečekat na schválení ze strany evropské lékové agentury. Mluvčí Ministerstva zdravotnictví SR Zuzana Eliášová uváděla, že očkování bude povoleno u rizikových dětí.Konkrétně má jít o žádost o povolení k používání neregistrovaného přípravku. Povolení na očkování má být podle mluvčí resortu také na základě odborného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).Toto rozhodnutí způsobilo vlnu kritiky na adresu slovenského ministerstva zdravotnictví a jeho šéfa Vladimíra Lengvarského. Jak poznamenala místopředsedkyně opoziční strany Hlas-SD Zuzana Dolinková, která podotkla, že je nezbytné přistupovat k informování o této problematice mimořádně opatrně a srozumitelně. Poukázala na to, že Evropská léková agentura (EMA) zatím očkování vakcínou proti onemocnění covid-19 od společnosti Pfizer pro děti mladší 12 let nepovolila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Gringo 5 Co nestihnul Hitler,zmákne Big Pharma ve spolupráci s našimi podpindosníky. 2

svarga7480 Vojtech je Aspen-hoch (radi dal). Aspen Institute je "americka neziskovka", ktera ridi CR. Zakaznikem je americka "farma". 0

