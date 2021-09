Hamáček šel do ringu a vyvolal rozruch na internetu. Hodně špatná reklama, tenhle tvor, zaznělo

„Jednou sedíme v gymu a kluci, že uděláme si z někoho prdel, no tak jsem napsal panu Hamáčkovi, přijď na trénink a on přišel. Jakože klobouk dolů. Málo kdo přijde, ať už nějaký hejter anebo člověk, co říká, že mě zbije…On jediný přišel. Tak za mě všecka čest,” napsal Mikulášek a dodal, že se podle něj Hamáček zachoval jako chlap.