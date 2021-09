Hampl k projevu Fialy: Zmínku o ruských webech považuju za ostudu, nejvíce jsem ocenil padnoucí sako

„Co se týče „ruských webů“, za celé ty roky se nepodařilo najít nic, co by tu domněnku jakkoliv podporovalo. V Americe vedli rozsáhlé vyšetřování, utratili za to miliony dolarů a taky nenašli vůbec nic. Když takovou konspiračku napíše řemeslník po práci někam na Facebook, budiž. Jde přece o to, jestli je dobrý řemeslník. Nepotřebuje být dobrý politický analytik. Ale kandidát na předsedu vlády? Taková ostuda! To od něj příští týden uslyšíme, že svět řídí vesmírní ještěři?“ dodává.