Polští pohraničníci přivezli na hranici Běloruska zbitého uprchlíka z Iráku v bezvědomí, který byl hospitalizován, oznámil ve středu Státní pohraniční výbor... 22.09.2021, Sputnik Česká republika

„Příslušníci silových struktur sousedních zemí používají nové taktiky nezákonného vyhoštění uprchlíků, aby zastrašili migranty, kteří se snaží dostat azyl v členských zemích EU, přivážejí na hranici zbité a vysílené cizince a vyhazují je na území Běloruska,“ prohlásili v běloruském pohraničním rezortu.Mj. podle informací pohraničního výboru „21. září ve Svisločském okrese příslušníci pohraniční hlídky Tušemlja Grodenské pohraniční skupiny našli bezprostředně na linii bělorusko-polské hranice cizího občana v bezvědomí s příznaky fyzického násilí“. „Mezitím to na protější straně polští pohraničníci naprosto klidně sledovali,“ uvádí se ve zprávě běloruského rezortu.Na výboru podotkli, že s ohledem na těžký stav uprchlíka ho pohraničníci převezli do budovy pohraniční stráže a zavolali záchranáře. Jak oznámil rezort, podle záznamů v polské kartě neodkladné lékařské pomoci, 20. září našli polští pohraničníci mladého muže na jedné chatě a zavolali lékaře. „Při vyšetření zaznamenali lékaři šokový stav, zvracení, stížnosti na bolesti v noze a krvácející rány po ostnatém drátu. Nehledě na těžký stav cizince, který se i nadále zhoršoval, se omezila pomoc polských lékařů jen na utišující léky. Muže nechali na místě, kde byl nalezen, s představitelem pohraniční stráže bez následující hospitalizace,“ uvádí se ve zprávě.Běloruský státní pohraniční výbor kromě toho oznámil, že „polští pohraničníci neposkytli doklady nemocného lékařům pro oficiální fixaci osobních údajů“. Připomeňme také, že tento týden přišla zpráva o tom, že polská pohraniční stráž v pohraniční oblasti s Běloruskem nalezla tří mrtvá těla migrantů, kteří se původně pokoušeli o nelegální překročení polsko-běloruské hranice. Ten samý den byla také i na běloruské straně nalezena mrtvá žena z Iráku.Vlna nelegální migrace přes BěloruskoV květnu běloruský prezident Alexandr Lukašenko reagoval na tvrdší západní sankce sdělením, že Minsk již nebude bránit uprchlíkům v přesunu do zemí EU.Litva, Lotyšsko a Polsko tak v poslední době informují o nárůstu počtu nelegálních migrantů zadržených na hranicích s Běloruskem. V souvislosti s tímto problémem Litva na začátku července vyhlásila mimořádný stav na státní úrovni a také začala stavět zeď. Lotyšské úřady zavedly mimořádnou situaci do 10. listopadu, a to kvůli přílivu nelegálních migrantů. V Polsku ohlásili stavbu plotu na hranici s Běloruskem. Země zároveň obviňují Minsk z hybridního útoku.Nicméně předseda parlamentního výboru pro mezinárodní vztahy Andrej Savynych v rozhovoru pro ruský deník Izvestija poukázal na to, že je jeho republika v otázce migrace tranzitní zemí a že tok nelegálních přistěhovalců, který je pozorován v poslední době, vznikl mimo jiné kvůli akcím kolektivního Západu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

